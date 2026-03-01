Cara menonton pertandingan Liga Premier Fulham vs Tottenham hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Di sini Anda dapat menemukan siaran langsung pertandingan Fulham vs Tottenham dalam bahasa Inggris. Kami akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan ini hari ini.

Cara menonton Fulham vs Tottenham dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Fulham vs Tottenham

Premier League - Premier League Craven Cottage

Pertandingan hari ini antara Fulham dan Tottenham akan dimulai pada 1 Mar 2026, 14:00.

Ringkasan Pertandingan

Getty Images

Pertandingan derby London dengan perbedaan momentum yang signifikan menjadi sorotan utama akhir pekan ini. Fulham, yang aman berada di paruh atas klasemen, akan menjamu Tottenham Hotspur yang sedang terpuruk di Craven Cottage. Meskipun Spurs secara historis menjadi kekuatan dominan dalam pertandingan ini, musim 2026 telah mengubah keadaan, membuat tim asal Utara London ini harus berjuang melawan degradasi.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Fulham vs Tottenham hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: