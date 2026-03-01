Goal.com
Premier League
team-logoFulham
Craven Cottage
team-logoTottenham Hotspur
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Liga Premier Fulham vs Tottenham hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Fulham dan Tottenham, serta waktu kick-off dan berita tim.

Di sini Anda dapat menemukan siaran langsung pertandingan Fulham vs Tottenham dalam bahasa Inggris. Kami akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan ini hari ini.

Amerika SerikatPeacock
InggrisSky Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Fulham vs Tottenham dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Fulham vs Tottenham

Craven Cottage

Pertandingan hari ini antara Fulham dan Tottenham akan dimulai pada 1 Mar 2026, 14:00.

Ringkasan Pertandingan

Tottenham Premier LeagueGetty Images

Pertandingan derby London dengan perbedaan momentum yang signifikan menjadi sorotan utama akhir pekan ini. Fulham, yang aman berada di paruh atas klasemen, akan menjamu Tottenham Hotspur yang sedang terpuruk di Craven Cottage. Meskipun Spurs secara historis menjadi kekuatan dominan dalam pertandingan ini, musim 2026 telah mengubah keadaan, membuat tim asal Utara London ini harus berjuang melawan degradasi.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Fulham vs Tottenham Hotspur

FulhamHome team crest

4-2-3-1

Formasi

3-4-1-2

Home team crestTOT
1
B. Leno
30
R. Sessegnon
2
K. Tete
5
J. Andersen
3
C. Bassey
17
A. Iwobi
32
E. Smith Rowe
19
S. Chukwueze
16
S. Berge
8
H. Wilson
7
R. Jimenez
1
G. Vicario
4
K. Danso
37
M. van de Ven
3
R. Dragusin
24
D. Spence
23
P. Porro
7
X. Simons
6
J. Palhinha
22
C. Gallagher
19
D. Solanke
39
R. Kolo Muani

3-4-1-2

TOTAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • Marco Silva

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • I. Tudor

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

FUL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

TOT
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

FUL

Last 5 matches

TOT

3

Menang

1

Seri

1

Menang

8

Gol tercipta

4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Fulham vs Tottenham hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

