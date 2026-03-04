Antusiasme semakin meningkat menjelang pertandingan Liga MX berikutnya, sebuah laga yang diprediksi akan menjadi penentu bagi Monterrey dan Queretaro di Estadio BBVA Bancomer.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan Monterrey vs Queretaro FC, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Monterrey vs Queretaro FC dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) menjadi berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Monterrey vs Queretaro FC

Liga MX - Clausura Estadio BBVA

Monterrey vs Queretaro akan dimulai pada 5 Mar 2026 pukul 20:00 EST dan 01:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Monterrey memasuki pertandingan ini dengan tekad untuk melupakan kekalahan kandang terbaru mereka dan membuktikan bahwa mereka masih mampu bersaing untuk meraih tempat di babak playoff. Lawan mereka, Queretaro, di sisi lain, masih terpuruk di dasar klasemen, berjuang melawan ketidakstabilan dan mencari solusi.

Dengan dukungan penonton di stadion yang diharapkan membawa energi dan keyakinan, tim tuan rumah akan berusaha memanfaatkan dukungan tersebut untuk menciptakan momentum. Bagi tim tamu, ini adalah ujian ketahanan lainnya, tetapi bagi tuan rumah, ini terasa seperti panggung yang sempurna untuk mereset, mengumpulkan kembali, dan mengingatkan liga tentang ambisi mereka.

Statistik kunci & performa terbaru

Tim tuan rumah memasuki pertandingan ini dengan posisi kesembilan di klasemen dengan 10 poin, namun performa mereka belakangan ini tidak konsisten, hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir. Mereka sering memulai dengan kuat di kandang, sering memimpin pada babak pertama, yang bisa menjadi faktor kunci lagi. Di lini depan, Uroš Đurđević telah mencetak dua gol, sementara Óliver Torres menjadi sosok yang konsisten di lini tengah, menggabungkan dua assist dengan kerja keras di lini pertahanan.

Getty Images

Tim tamu, di sisi lain, tiba di posisi ke-17 dan terus berjuang dengan ketidakstabilan. Lima pertandingan terakhir mereka menghasilkan satu kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan, dan pertandingan tandang khususnya sangat sulit; kelengahan awal sering membuat mereka tertinggal di babak pertama dalam kebanyakan pertandingan tersebut. Kelemahan pertahanan telah mengorbankan poin berharga, meskipun hasil imbang 2-2 melawan Santos Laguna baru-baru ini menunjukkan kilasan potensi serangan.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Monterrey vs Queretaro FC Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer D. Torrent Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer E. Gonzalez

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Monterrey vs Queretaro FC hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: