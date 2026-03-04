Club América menyambut FC Juárez ke Estadio Ciudad de los Deportes untuk pertandingan pekan ke-9 Liga MX Clausura.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari CF America vs FC Juarez, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off CF America vs FC Juarez

Liga MX - Clausura Estadio Banorte

CF America vs FC Juarez akan dimulai pada 5 Mar 2026 pukul 22:00 EST.

Ringkasan pertandingan

América baru saja mengalami kekalahan telak dari Tigres, sementara Juárez berhasil meraih kemenangan mengejutkan 3-1 atas Atlas.

América sedang berjuang melawan ketidakstabilan setelah meraih kemenangan 4-0 atas Puebla, namun kemudian dikalahkan oleh Tigres pada pertandingan berikutnya. Dengan babak 16 besar CONCACAF Champions Cup yang akan datang, manajer André Jardine memiliki banyak hal yang harus dipikirkan.

Bravos datang dengan momentum setelah kemenangan meyakinkan 3-1, meskipun catatan pertahanan mereka menjadi perhatian, kebobolan 13 gol dalam tujuh pertandingan Clausura.

Statistik kunci & berita cedera

Vinicius Lima diskors, sementara Dagoberto Espinoza dan Erick Sánchez cedera.

Bryan Romero, Ettson Ayon, dan Madson cedera untuk Juarez.

José Luis Rodríguez telah mencetak tiga gol dan tiga assist di Clausura untuk Juarez.

America telah memenangkan delapan dari 10 pertemuan terakhir antara kedua tim ini.

Berita tim & susunan pemain

