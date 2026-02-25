Real Madrid memimpin 1-0 atas Benfica setelah leg pertama yang kontroversial di babak 16 besar playoff Liga Champions.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Real Madrid vs Benfica, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Real Madrid vs Benfica

Champions League - Final Stage Estadio Bernabeu

Real Madrid vs Benfica akan dimulai pada 25 Februari 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Gol indah Vinicius Junior yang melengkung cukup untuk memastikan kemenangan tipis 1-0 di Portugal pada malam yang penuh ketegangan dan diingat karena alasan yang salah.

Vinicius menuduh Gianluca Prestianni dari Benfica melakukan pelecehan rasial terhadapnya segera setelah gol pembuka, yang menyebabkan pertandingan dihentikan selama 10 menit sebelum akhirnya dilanjutkan.

Madrid mempersiapkan diri untuk ini dengan kekalahan mengejutkan dari Osasuna, hasil yang membuat mereka berada di posisi kedua di LaLiga. Jika mereka berhasil mengalahkan Benfica di sini, maka mereka akan menghadapi laga dua leg melawan Sporting Lisbon atau Manchester City.

Pelatih Benfica, Jose Mourinho, tidak akan berada di bangku cadangan saat timnya bertanding melawan mantan timnya, setelah ia dipecat pada leg pertama.

Berita cedera & statistik kunci

Jude Bellingham, Éder Militão, Dean Huijsen, dan Rodrygo absen dalam kekalahan mengejutkan Madrid 2-1 dari Osasuna akhir pekan lalu karena cedera.

Nuno Félix, Samuel Soares, dan João Veloso absen dalam kemenangan 3-0 Benfica atas AFS pada akhir pekan, sementara Prestianni akan absen dalam pertandingan ini setelah UEFA menjatuhkan sanksi larangan bermain satu pertandingan kepadanya akibat aksinya di leg pertama. 14 dari 15 pertandingan kandang Madrid di UCL dalam 15 pertandingan terakhirnya melihat kedua tim mencetak gol.

Vangelis Pavlidis telah mencetak 28 gol di semua kompetisi untuk Benfica musim ini.

Berita tim & susunan pemain

