Tim Azerbaijan Qarabag harus membuat sejarah jika ingin melaju ke babak 16 besar Liga Champions dengan mengalahkan tim Liga Premier Inggris Newcastle.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Qarabag FK vs Newcastle United, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Qarabag FK vs Newcastle United

Champions League - Final Stage Tofiq Bakhramov Stadium

Qarabag FK vs Newcastle United akan dimulai pada 18 Feb 2026 pukul 12:45 EST dan 17:45 GMT.

Ringkasan pertandingan

Sebagai debutan Liga Champions dan tim yang diunggulkan untuk lolos ke babak 16 besar, Qarabag hanya memenangkan satu dari enam pertandingan UCL terakhir mereka. Namun, hasil imbang 2-2 dengan Chelsea di fase grup memberi mereka sedikit harapan.

Newcastle yang dilanda cedera berhasil memenangkan pertandingan FA Cup yang kacau di kandang Aston Villa pada laga terakhir, yang diikuti oleh kemenangan di Premier League di Tottenham. The Magpies kini membidik kemenangan ketiga berturut-turut di kandang lawan, namun mereka harus melakukannya dengan cara yang sulit, yaitu menempuh jarak 2.529 mil untuk mencapai tujuan mereka, dan tanpa gelandang bintang Bruno Guimaraes. Tim asuhan Eddie Howe akan sangat mengandalkan kemampuan serangan balik Anthony Gordon, yang telah mencetak enam gol dalam kompetisi musim ini.

Berita cedera, statistik kunci

Qarabag tidak memiliki masalah cedera serius.

Newcastle kehilangan trio pertahanan Emil Krafth, Fabian Schar, dan Tino Livramento, sementara gelandang Brasil bintang Joelinton dan Bruno Guimaraes juga absen dalam perjalanan jauh ini.

Newcastle hanya mencatatkan dua clean sheet dalam 16 pertandingan tandang UCL sejauh ini.

Brace Sandro Tonali untuk Newcastle pada akhir pekan memperpanjang rekor kemenangan dalam penampilan mencetak golnya menjadi 13 pertandingan di level klub.

Berita tim & skuad

