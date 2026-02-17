Cara menonton pertandingan Liga Champions Olympiacos vs Bayer Leverkusen hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Olympiacos vs Bayer Leverkusen dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Champions League - Final Stage Karaiskakis Stadium

Pertandingan hari ini antara Olympiacos dan Bayer Leverkusen akan dimulai pada 18 Februari 2026, pukul 20:00.

Ringkasan Pertandingan

Olympiakos dan Bayer Leverkusen telah bertemu tiga kali sebelumnya di Liga Champions UEFA – tim Yunani tersebut memenangkan dua di antaranya (L1), dengan pertandingan terakhir terjadi bulan lalu: kemenangan kandang 2-0 pada MD7 fase grup. Hal ini akan memberikan dorongan besar bagi mereka menjelang pertandingan saat mereka menjamu tim Jerman di kandang sendiri.

Sementara itu, Leverkusen belum pernah menang dalam empat pertandingan di Yunani (D1 L3) sejak kemenangan 4-1 di Piala Pemenang Piala di Panathinaikos pada 1993. Namun, performa mereka di Bundesliga jauh lebih baik, karena mereka datang ke pertandingan ini setelah mengalahkan St Pauli 4-0, menandai kebangkitan terbaru mereka dan mengangkat mereka ke peringkat keenam di klasemen, hanya tiga poin di bawah empat besar dengan satu pertandingan tersisa.

Berita cedera dan Statistik kunci

Olympiacos diperkirakan akan tetap tanpa gelandang Theofanis Bakoulas, yang masih dalam proses pemulihan cedera lutut. Bek Francisco Ortega dan penyerang Mehdi Taremi keduanya diragukan setelah absen dalam pertandingan akhir pekan di Levadiakos, dengan Taremi juga hanya satu kartu kuning lagi dari skorsing bersama Santiago Hezze dan Dani Garcia.

Bagi tim Yunani, Mehdi Taremi telah terlibat langsung dalam empat gol di Liga Champions UEFA musim ini (2 gol, 2 assist), sementara pemain terakhir yang mencetak lebih banyak dalam satu edisi untuk Olympiacos adalah Ieroklis Stoltidis pada musim 2007-08 (5 – 3 gol, 2 assist).

Para pengunjung akan tetap tanpa penyerang Eliesse Ben Seghir, yang masih dalam proses pemulihan akibat cedera pergelangan kaki yang dialaminya selama Piala Afrika bulan lalu.

Kiper Mark Flekken juga sedang dalam proses pemulihan dari cedera lutut yang dialaminya pada Januari, artinya Janis Blaswich akan kembali menjadi kiper utama, sementara Nathan Tella absen karena cedera kaki.

Gelandang Bayer Leverkusen, Aleix García, melakukan umpan terobosan terbanyak (133) di fase grup Liga Champions UEFA musim ini. Faktanya, 32 umpan terobosannya melawan Olympiakos pada MD7 merupakan yang terbanyak oleh seorang pemain dalam satu pertandingan di edisi ini (juga 32 oleh Aleksandar Pavlovic dari Bayern Munich melawan Union Saint-Gilloise pada MD7).

Berita tim & susunan pemain

