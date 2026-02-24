Inter, finalis Liga Champions 2023 dan 2025, berada dalam bahaya serius untuk gagal lolos ke babak 16 besar musim ini saat mereka menghadapi Bodoe/Glimt pada Selasa.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Inter vs Bodoe/Glimt, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan ini hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Inter vs Bodoe/Glimt

Champions League - Final Stage Giuseppe Meazza

Inter vs Bodoe/Glimt akan dimulai pada 24 Feb 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Kekalahan mengejutkan Inter Milan 3-1 pekan lalu berpotensi membuat mereka gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2020-21. Nerazzurri telah kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka di kompetisi ini, termasuk dua pertandingan kandang terakhir melawan Liverpool dan Arsenal. Tim asuhan Christian Chivu dalam performa yang baik secara keseluruhan, dengan tujuh kemenangan dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi dan keunggulan yang nyaman di Serie A. Namun, untuk menghindari perpanjangan waktu di sini, mereka harus memenangkan pertandingan knockout Liga Champions dengan selisih tiga gol atau lebih untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Getty Images

Setelah pulih dari enam pertandingan tanpa kemenangan di fase grup, Bodo memenangkan dua pertandingan terakhir - 3-1 di kandang melawan Manchester City dan 2-1 di kandang Atletico Madrid - dan merebut slot kualifikasi terakhir pada hari pertandingan terakhir yang penuh drama. Kini sejarah menanti bagi tim Norwegia ini.

Getty Images

Statistik kunci & berita cedera

Inter mungkin akan menyambut kembalinya gelandang Hakan Çalhanoğlu, sementara kapten Lautaro Martínez mengalami cedera di leg pertama. Bodø/Glimt tidak memiliki masalah cedera yang signifikan.

Jika Jens Petter Hauge dari Bodø/Glimt dapat menambah lima golnya di UCL musim ini, ia akan memecahkan rekor sebagai pemain Norwegia dengan gol terbanyak untuk klub Norwegia dalam satu musim UCL/Piala Eropa.

Getty Images

Berita tim & skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain 10 L. Martinez Cedera dan Larangan Bermain 77 M. Bro

Form

Rekor Head-to-Head

INT Last 1 matches BOD 0 Menang 0 Seri 1 Menang Bodoe/Glimt 3 - 1 Inter 1 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Inter vs Bodoe/Glimt hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: