Rekam jejak Atletico Madrid di Liga Champions membuat mereka menjadi favorit untuk mengalahkan Club Brugge dan lolos ke babak 16 besar, namun performa tandang mereka yang kurang memuaskan menjadi kekhawatiran menjelang leg pertama.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Club Brugge vs Atletico Madrid, di mana GOAL memberikan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Club Brugge vs Atletico Madrid

Champions League - Final Stage Jan Breydel Stadion

Club Brugge vs Atletico Madrid akan dimulai pada 18 Feb 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Kemenangan dalam dua pertandingan terakhir fase liga mereka cukup untuk memastikan Club Brugge lolos ke 24 besar. Tim Belgia ini dalam performa bagus, memenangkan lima dari enam pertandingan kompetitif terakhir mereka, dan mungkin melihat ini sebagai waktu yang ideal untuk menghadapi Atletico Madrid.

Diego Simeone melakukan rotasi skuadnya pada akhir pekan lalu, dan timnya kalah 3-0 di kandang Rayo Vallecano yang sedang terpuruk di LaLiga. Atleti telah kalah dalam empat dari enam pertandingan dua leg UCL terakhir mereka. Secara tidak biasa, mereka tidak berhasil menjaga gawang mereka tetap bersih dalam delapan pertandingan terakhir di kompetisi ini.

Berita cedera, statistik kunci

Club Brugge mungkin tanpa Dani van den Heuvel dan Lynnt Audoor, dengan kedua pemain dianggap meragukan

Pablo Barrios adalah satu-satunya kekhawatiran cedera Atleti.

Club Brugge telah mencetak 2+ gol dalam lima pertandingan kandang berturut-turut dan mencetak 12 gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka di Belgian Pro League.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain 16 D. van den Heuvel Cedera dan Larangan Bermain 8 P. Barrios

