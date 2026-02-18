Goal.com
Champions League
team-logoClub Brugge
Jan Breydel Stadion
team-logoAtletico Madrid
Cara menonton pertandingan Liga Champions hari ini antara Club Brugge vs Atletico Madrid: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Liga Champions antara Club Brugge dan Atletico Madrid, serta waktu kick-off dan berita tim.

Rekam jejak Atletico Madrid di Liga Champions membuat mereka menjadi favorit untuk mengalahkan Club Brugge dan lolos ke babak 16 besar, namun performa tandang mereka yang kurang memuaskan menjadi kekhawatiran menjelang leg pertama.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Club Brugge vs Atletico Madrid, di mana GOAL memberikan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatParamount+
InggrisTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJaringan Olahraga Sony
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan secara virtual mengubah lokasi Anda ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Club Brugge vs Atletico Madrid

crest
Champions League - Final Stage
Jan Breydel Stadion

Club Brugge vs Atletico Madrid akan dimulai pada 18 Feb 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Kemenangan dalam dua pertandingan terakhir fase liga mereka cukup untuk memastikan Club Brugge lolos ke 24 besar. Tim Belgia ini dalam performa bagus, memenangkan lima dari enam pertandingan kompetitif terakhir mereka, dan mungkin melihat ini sebagai waktu yang ideal untuk menghadapi Atletico Madrid.

Diego Simeone melakukan rotasi skuadnya pada akhir pekan lalu, dan timnya kalah 3-0 di kandang Rayo Vallecano yang sedang terpuruk di LaLiga. Atleti telah kalah dalam empat dari enam pertandingan dua leg UCL terakhir mereka. Secara tidak biasa, mereka tidak berhasil menjaga gawang mereka tetap bersih dalam delapan pertandingan terakhir di kompetisi ini.

Julian AlvarezGetty Images

Berita cedera, statistik kunci

Club Brugge mungkin tanpa Dani van den Heuvel dan Lynnt Audoor, dengan kedua pemain dianggap meragukan

Pablo Barrios adalah satu-satunya kekhawatiran cedera Atleti.

Club Brugge telah mencetak 2+ gol dalam lima pertandingan kandang berturut-turut dan mencetak 12 gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka di Belgian Pro League.

SOCCER CL D8 CLUB BRUGGE VS OLYMPIQUE MARSEILLEGetty Images

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Club Brugge vs Atletico Madrid

Club BruggeHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-4-2

Home team crestATM
22
S. Mignolet
65
J. Seys
64
K. Sabbe
44
B. Mechele
4
J. Ordonez
15
R. Onyedika
20
H. Vanaken
67
M. Diakhon
25
A. Stankovic
9
C. Forbs
17
R. Vermant
13
J. Oblak
17
D. Hancko
2
J. Gimenez
18
M. Pubill
14
M. Llorente
4
R. Mendoza
6
Koke
20
G. Simeone
11
T. Almada
9
A. Soerloth
19
J. Alvarez

4-4-2

ATMAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • I. Leko

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Simeone

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Form

CLB
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
12/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

ATM
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
0/5

Rekor Head-to-Head

CLB

Last 4 matches

ATM

1

Menang

2

Seri

1

Menang

3

Gol tercipta

3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/4
Kedua tim mencetak gol
1/4

Klasemen

0