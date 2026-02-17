Cara menonton pertandingan Liga Champions Bodoe/Glimt vs Inter hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Bodoe/Glimt vs Inter, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Bodoe/Glimt vs Inter

Champions League - Final Stage Aspmyra Stadion

Pertandingan hari ini antara Bodoe/Glimt dan Inter akan dimulai pada 18 Februari 2026, pukul 20:00.

Ringkasan pertandingan

Bodoe/Glimt mengejutkan tim-tim besar seperti Manchester City dan Atletico Madrid, mengalahkan raksasa-raksasa sepak bola tersebut di fase grup kompetisi. Hal itu membuat mereka berhak menghadapi Inter Milan dalam laga besar, namun hal itu tak akan menggentarkan mereka karena mereka akan membawa banyak kepercayaan diri dari kemenangan besar mereka atas City dan Madrid.

Getty Images

Inter datang ke pertandingan ini setelah mengalami kekalahan besar melawan Arsenal, Atletico Madrid, dan Liverpool. Namun, mereka berhasil meraih kemenangan di pertandingan terakhir mereka dengan skor 2-0 melawan Borussia Dortmund.

Menariknya, 41,1% serangan Inter di Liga Champions UEFA musim ini berasal dari sisi kiri mereka. Itu adalah persentase tertinggi di antara semua tim di fase grup. Hal itu masuk akal karena pencipta peluang utama mereka di kompetisi ini adalah bek kiri Federico Dimarco (11).

Berita cedera dan Statistik kunci

Sondre Fet saat ini absen dan diragukan bisa bermain untuk Bodo/Glimt di sini bersama Ulrik Saltnes.

Setelah mengalami kekeringan gol dalam 10 pertandingan di kedua sisi pergantian tahun, Kasper Hogh telah mencetak lima gol dalam tiga pertandingan terakhirnya.

Getty Images

Denzel Dumfries (pergelangan kaki) adalah satu-satunya kekhawatiran cedera Inter untuk pertandingan ini, karena ia menunggu penampilan pertamanya sejak November.

Dengan sembilan kontribusi langsung gol dalam lima pertandingan terakhir timnya, Federico Dimarco membuktikan dirinya sebagai ancaman serangan yang mematikan dari posisi wing-back kiri, menjadikannya pemain yang patut diperhatikan.

Berita tim & skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain 77 M. Bro Cedera dan Larangan Bermain 2 D. Dumfries

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Bodoe/Glimt vs Inter hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: