Benfica akan berusaha untuk memberikan pukulan pertama kepada favorit Real Madrid, dalam pertandingan antara dua mantan juara Eropa yang bersaing untuk lolos ke babak berikutnya.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Benfica vs Real Madrid, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan secara virtual mengubah lokasi Anda ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Benfica vs Real Madrid

Champions League - Final Stage Estadio da Luz

Benfica dan Real Madrid akan bertanding pada 17 Februari 2026 pukul 20:00 GMT dan 15:00 EST.

Ringkasan Pertandingan

Benfica memasuki pertandingan ini dengan rekor tak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan beruntun di liga atas Santa Clara dan Alverca di Primeira Liga. Raksasa Portugal yang dilatih oleh Jose Mourinho ini akan berusaha memanfaatkan keunggulan kandang di Estádio da Luz dan menampilkan performa kuat melawan Real Madrid.

Namun, Benfica akan menghadapi Real Madrid yang sedang dalam performa terbaik, yang telah meraih tiga kemenangan beruntun untuk mempertahankan tantangan mereka dalam perebutan gelar La Liga. Raksasa Spanyol ini tetap menjadi favorit jelas untuk menang di Lisbon, berkat skuad bintang Álvaro Arbeloa dan reputasi kuat mereka di Liga Champions.

Cedera, statistik kunci

Fredrik Aursnes (cedera otot), Alexander Bah, Samuel Soares, João Veloso, Dodi Lukébakio, dan Richard Ríos masuk dalam daftar cedera Benfica, namun tidak ada masalah suspensi.

Sementara itu, Real Madrid akan kehilangan pemain kunci, yaitu Jude Bellingham, Éder Militão, dan Rodrygo, karena cedera, sementara Raúl Asencio diskors.

Benfica memiliki keunggulan historis yang kuat atas Madrid dalam pertemuan head-to-head mereka, dengan raksasa Lisbon memenangkan tiga dari empat pertemuan sebelumnya dan kalah sekali dalam pertandingan Liga Champions/Piala Eropa.

Pertandingan terakhir mereka melihat Benfica meraih kemenangan dramatis 4-2 atas Madrid di fase liga pada Januari 2026.

Namun, Madrid memiliki rekor yang kuat melawan tim-tim Portugal, dengan memenangkan delapan dari 10 pertandingan Liga Champions terakhir mereka (D1 L1) dan rata-rata mencetak 2,2 gol per pertandingan dalam pertandingan tersebut.

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

BEN Last 2 matches RMA 2 Menang 0 Seri 0 Menang Benfica 4 - 2 Real Madrid

Benfica 5 - 2 Real Madrid 9 Gol tercipta 4 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 2/2

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Benfica vs Real Madrid hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

