Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoReal Sociedad
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Austin Ditlhobolo

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan LaLiga Real Madrid vs Real Sociedad hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan LaLiga antara Real Madrid dan Real Sociedad, serta waktu kick-off dan berita tim.

Real Madrid bertekad untuk merebut posisi teratas di La Liga dengan kemenangan meyakinkan atas Real Sociedad, memberikan tekanan langsung pada rival sengit mereka, FC Barcelona.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Real Madrid vs Real Sociedad, karena GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatFubo AS
InggrisPremier Sports
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaTSN+
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

Waktu kick-off Real Madrid vs Real Sociedad

crest
LaLiga - LaLiga
Estadio Bernabeu

Real Madrid dan Real Sociedad akan bertanding pada 14 Februari 2026 pukul 20:00 GMT dan 15:00 EST.

Ringkasan Pertandingan

Real Madrid saat ini berada dalam performa terbaiknya di La Liga, setelah memenangkan keenam pertandingan terakhir mereka di kasta tertinggi Spanyol, termasuk kemenangan 2-0 atas Valencia. Saat ini berada di posisi kedua di La Liga, Los Blancos akan naik ke puncak klasemen jika berhasil mengalahkan Real Sociedad, sementara pemimpin klasemen saat ini, FC Barcelona, akan menghadapi Girona pada Senin.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-REALMADRIDGetty Images

Sociedad, di sisi lain, belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan terakhir mereka di La Liga dan mereka akan menargetkan kemenangan kedua berturut-turut atas Madrid. Tim Putih dan Biru juga akan memperkuat peluang mereka untuk masuk ke enam besar jika mereka berhasil menang di Estadio Santiago Bernabeu.

Cedera, statistik kunci

Real Sociedad v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images

Real Madrid memasuki laga krusial La Liga melawan Real Sociedad dengan skuad yang dipangkas, tanpa pemain kunci Éder Militão, Jude Bellingham, dan Rodrygo karena masalah otot paha, meskipun Vinícius Júnior kembali dari skorsing dan Kylian Mbappé diharapkan tampil setelah pulih dari cedera lutut.

Sementara itu, Real Sociedad akan kehilangan pemain kunci Takefusa Kubo dan Ander Barrenetxea, serta Luka Sučić, karena cedera, sementara Brais Méndez diskors, menambah tekanan pada tim Pellegrino Matarazzo meskipun performa mereka yang kuat baru-baru ini.

Real Madrid tetap tak terkalahkan dalam dua pertemuan terakhir mereka melawan Real Sociedad, meraih kemenangan beruntun dalam pertandingan tersebut. 21 halaman web

Kali terakhir Real Sociedad menang di Santiago Bernabéu melawan Real Madrid adalah pada Januari 2019 (pertandingan La Liga).

The White and Blues belum pernah meraih kemenangan di sana dalam kompetisi apa pun sejak saat itu, dengan Los Blancos memenangkan pertandingan kandang berikutnya, termasuk hasil 2-0 terbaru pada Mei 2025.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Real Madrid vs Real Sociedad

Real MadridHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-2-3-1

Home team crestRSO
1
T. Courtois
24
D. Huijsen
18
A. Carreras
12
T. Alexander-Arnold
17
R. Asencio
15
A. Guler
14
A. Tchouameni
7
Vinicius Junior
6
E. Camavinga
8
F. Valverde
10
K. Mbappe
1
A. Remiro
2
J. Aramburu
3
A. Munoz
31
J. Martin
5
I. Zubeldia
18
C. Soler
15
P. Marin
4
J. Gorrotxategi
8
B. Turrientes
17
S. Gomez
10
M. Oyarzabal

4-2-3-1

RSOAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Arbeloa

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Matarazzo

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Form

RMA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
14/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

RSO
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
11/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Rekor Head-to-Head

RMA

Last 5 matches

RSO

5

Menang

0

Seri

0

Menang

8

Gol tercipta

1
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Real Madrid vs Real Sociedad hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS ( biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menyiarakan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

0