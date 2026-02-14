Real Madrid bertekad untuk merebut posisi teratas di La Liga dengan kemenangan meyakinkan atas Real Sociedad, memberikan tekanan langsung pada rival sengit mereka, FC Barcelona.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Real Madrid vs Real Sociedad, karena GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Real Madrid vs Real Sociedad

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

Real Madrid dan Real Sociedad akan bertanding pada 14 Februari 2026 pukul 20:00 GMT dan 15:00 EST.

Ringkasan Pertandingan

Real Madrid saat ini berada dalam performa terbaiknya di La Liga, setelah memenangkan keenam pertandingan terakhir mereka di kasta tertinggi Spanyol, termasuk kemenangan 2-0 atas Valencia. Saat ini berada di posisi kedua di La Liga, Los Blancos akan naik ke puncak klasemen jika berhasil mengalahkan Real Sociedad, sementara pemimpin klasemen saat ini, FC Barcelona, akan menghadapi Girona pada Senin.

Getty Images

Sociedad, di sisi lain, belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan terakhir mereka di La Liga dan mereka akan menargetkan kemenangan kedua berturut-turut atas Madrid. Tim Putih dan Biru juga akan memperkuat peluang mereka untuk masuk ke enam besar jika mereka berhasil menang di Estadio Santiago Bernabeu.

Cedera, statistik kunci

Getty Images

Real Madrid memasuki laga krusial La Liga melawan Real Sociedad dengan skuad yang dipangkas, tanpa pemain kunci Éder Militão, Jude Bellingham, dan Rodrygo karena masalah otot paha, meskipun Vinícius Júnior kembali dari skorsing dan Kylian Mbappé diharapkan tampil setelah pulih dari cedera lutut.

Sementara itu, Real Sociedad akan kehilangan pemain kunci Takefusa Kubo dan Ander Barrenetxea, serta Luka Sučić, karena cedera, sementara Brais Méndez diskors, menambah tekanan pada tim Pellegrino Matarazzo meskipun performa mereka yang kuat baru-baru ini.

Real Madrid tetap tak terkalahkan dalam dua pertemuan terakhir mereka melawan Real Sociedad, meraih kemenangan beruntun dalam pertandingan tersebut. 21 halaman web

Kali terakhir Real Sociedad menang di Santiago Bernabéu melawan Real Madrid adalah pada Januari 2019 (pertandingan La Liga).

The White and Blues belum pernah meraih kemenangan di sana dalam kompetisi apa pun sejak saat itu, dengan Los Blancos memenangkan pertandingan kandang berikutnya, termasuk hasil 2-0 terbaru pada Mei 2025.

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Real Madrid vs Real Sociedad hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: