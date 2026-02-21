Kontroversi di luar lapangan yang tidak menyenangkan tidak akan menghentikan Real Madrid, tim yang sering juara, saat mereka bertandang ke Osasuna yang sedang dalam performa bagus dalam upaya memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen LaLiga.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Osasuna vs Real Madrid, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Osasuna vs Real Madrid

LaLiga - LaLiga Estadio El Sadar

Osasuna vs Real Madrid akan dimulai pada 21 Februari 2026 pukul 12:30 EST dan 17:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Osasuna telah mengumpulkan total 11 poin dari lima pertandingan La Liga terakhir mereka. Performa ini telah membawa mereka naik dari peringkat ke-15 pada pertengahan Januari menjadi peringkat kesepuluh pada awal putaran ini.

Getty Images

Berbicara tentang performa yang bagus, Real Madrid sedang dalam tren delapan kemenangan beruntun di LaLiga, yang membuat mereka menjadi pemimpin baru dengan 14 pertandingan tersisa. Mereka juga berhasil melewati leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang sulit melawan Benfica, menang 1-0 di Lisbon, berkat gol indah Vini Jr yang melengkung.

Getty Images

Statistik kunci, kabar cedera

Bek sayap Osasuna, Iker Bonito, absen hingga akhir musim, sementara bek Kamerun Flavien Boyomo diragukan tampil.

Jude Bellingham akan absen dalam waktu lama untuk Real Madrid akibat cedera otot paha. Duet Brasil Eder Militao dan Rodrygo juga absen dalam pertandingan ini karena cedera.

Bintang Madrid, Kylian Mbappe, memimpin LaLiga dengan 23 gol musim ini.

Getty Images

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

