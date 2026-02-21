Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
team-logoOsasuna
Estadio El Sadar
team-logoReal Madrid
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan LaLiga Osasuna vs Real Madrid hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan LaLiga antara Osasuna dan Real Madrid, serta waktu kick-off dan berita tim.

Kontroversi di luar lapangan yang tidak menyenangkan tidak akan menghentikan Real Madrid, tim yang sering juara, saat mereka bertandang ke Osasuna yang sedang dalam performa bagus dalam upaya memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen LaLiga.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Osasuna vs Real Madrid, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatESPN Deportes
InggrisPremier Sports
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaTSN+
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan secara virtual mengubah lokasi Anda ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

Waktu kick-off Osasuna vs Real Madrid

crest
LaLiga - LaLiga
Estadio El Sadar

Osasuna vs Real Madrid akan dimulai pada 21 Februari 2026 pukul 12:30 EST dan 17:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Osasuna telah mengumpulkan total 11 poin dari lima pertandingan La Liga terakhir mereka. Performa ini telah membawa mereka naik dari peringkat ke-15 pada pertengahan Januari menjadi peringkat kesepuluh pada awal putaran ini.

RC Celta de Vigo v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images

Berbicara tentang performa yang bagus, Real Madrid sedang dalam tren delapan kemenangan beruntun di LaLiga, yang membuat mereka menjadi pemimpin baru dengan 14 pertandingan tersisa. Mereka juga berhasil melewati leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang sulit melawan Benfica, menang 1-0 di Lisbon, berkat gol indah Vini Jr yang melengkung.

Vinicius Junior Prestianni Benfica Real MadridGetty Images

Statistik kunci, kabar cedera

Bek sayap Osasuna, Iker Bonito, absen hingga akhir musim, sementara bek Kamerun Flavien Boyomo diragukan tampil.

Jude Bellingham akan absen dalam waktu lama untuk Real Madrid akibat cedera otot paha. Duet Brasil Eder Militao dan Rodrygo juga absen dalam pertandingan ini karena cedera.

Bintang Madrid, Kylian Mbappe, memimpin LaLiga dengan 23 gol musim ini.

Kylian Mbappe Vinicius Junior Real Madrid 2025-26Getty Images

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Osasuna vs Real Madrid

OsasunaHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-2-3-1

Home team crestRMA
1
S. Herrera
19
V. Rosier
5
J. Herrando
20
J. Galan
24
A. Catena
6
L. Torro
14
R. Garcia
21
V. Munoz
10
A. Oroz
7
J. Moncayola
17
A. Budimir
1
T. Courtois
12
T. Alexander-Arnold
17
R. Asencio
22
A. Ruediger
18
A. Carreras
15
A. Guler
7
Vinicius Junior
6
E. Camavinga
14
A. Tchouameni
8
F. Valverde
16
G. Garcia

4-2-3-1

RMAAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Lisci

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Arbeloa

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Form

OSA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

RMA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
11/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

OSA

Last 5 matches

RMA

0

Menang

1

Seri

4

Menang

3

Gol tercipta

14
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Osasuna vs Real Madrid hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS ( biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menyiarkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

0