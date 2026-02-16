Girona, yang berusaha bangkit dari performa tidak konsisten dan perjuangan di papan tengah klasemen, akan berusaha mengalahkan FC Barcelona yang memimpin klasemen dan menggagalkan upaya mereka untuk meraih gelar La Liga.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Girona vs Barcelona, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Girona vs Barcelona

LaLiga - LaLiga Estadi Municipal de Montilivi

Girona dan Barcelona akan bertanding pada 16 Februari 2026 pukul 20:00 GMT dan 15:00 EST.

Prakiraan Pertandingan

Girona memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka menjadi tiga pertandingan setelah imbang melawan Sevilla dalam pertandingan terakhir mereka.

Saat ini berada di posisi tengah klasemen La Liga—jauh dari zona degradasi—kemenangan atas Barcelona akan semakin memperkuat posisi tim yang dipimpin Michel dan memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk menjauh dari kekhawatiran zona degradasi.

Namun, Girona menghadapi tantangan berat melawan Barcelona, yang ingin kembali ke jalur kemenangan setelah Atletico Madrid mengakhiri rekor tak terkalahkan mereka dalam enam pertandingan dengan kekalahan telak di leg pertama semifinal Copa del Rey tengah pekan ini.

Barca berada di posisi kedua di La Liga—dua poin di belakang pemimpin klasemen Real Madrid dan tim asuhan Hansi Flick, yang memiliki satu pertandingan lebih sedikit, akan merebut kembali posisi teratas dengan kemenangan di Estadi Montilivi.

Cedera, statistik kunci

Marc-André ter Stegen, Donny van de Beek, Portu, Álex Moreno, Juan Carlos, dan Ricard Artero masuk dalam daftar cedera Girona, sementara Azzedine Ounahi diragukan.

Sementara itu, Barcelona memiliki beberapa pemain kunci yang absen karena cedera—termasuk Gavi, Andreas Christensen, dan Pedri, sementara Raphinha dan Marcus Rashford dinilai sebagai keraguan besar/kecil.

Barcelona tetap tak terkalahkan dalam tiga pertemuan terakhir mereka dengan Girona, dengan memenangkan semua tiga pertandingan.

Barca rata-rata memiliki tembakan ke gawang yang tinggi dan peluang besar yang diciptakan (dipimpin oleh pemain seperti Lamine Yamal dengan 20 peluang besar yang diciptakan secara liga).

Sementara Girona memiliki salah satu pertahanan terlemah di paruh atas klasemen, mereka sering kebobolan dan kesulitan menjaga gawang tetap bersih.

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

