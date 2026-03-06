Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
team-logoCelta Vigo
Abanca Balaidos
team-logoReal Madrid
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan LaLiga Celta Vigo vs Real Madrid hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan LaLiga antara Celta Vigo dan Real Madrid, serta waktu kick-off dan berita tim.

Real Madrid tidak boleh kehilangan poin lagi jika ingin merebut gelar LaLiga dari Barcelona, namun mereka harus menghadapi Celta Vigo yang sedang dalam performa terbaik. 

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Celta Vigo vs Real Madrid, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatESPN Deportes
InggrisPremier Sports
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaTSN+
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Celta Vigo vs Real Madrid dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

Waktu kick-off Celta Vigo vs Real Madrid

crest
LaLiga - LaLiga
Abanca Balaidos

Celta Vigo vs Real Madrid akan dimulai pada 6 Mar 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Celta berhasil masuk ke enam besar La Liga berkat dua kemenangan beruntun, mengalahkan Mallorca dan Girona. Untuk pertama kalinya sejak musim 2015-16, mereka mencapai angka 40 poin setelah 26 pertandingan liga. Meskipun mereka mengumpulkan lebih banyak poin La Liga saat bertandang (23) daripada di kandang (17) musim ini, 12 dari poin kandang tersebut diraih dalam lima pertandingan liga terakhir mereka. Ini adalah pekan penting bagi Celta, yang akan menghadapi Madrid di sini dan kemudian Lyon di babak 16 besar Liga EuropaReal Club Celta v PAOK FC - UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off Second LegGetty Images

Madrid kalah dari Getafe dalam pertandingan terakhir, hasil yang membuat mereka tertinggal empat poin dari pemimpin klasemen Barcelona. Ini adalah kekalahan beruntun kedua Madrid di liga sejak Mei 2019. 

Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images

Statistik kunci & berita cedera

Marcos Alonso, Pablo Durán, dan Carl Starfelt absen dalam kemenangan Celta atas Girona karena cedera.

Madrid tanpa duo cedera Jude Bellingham dan Kylian Mbappé, dan Rodrygo akan absen hingga akhir musim setelah mengalami cedera ACL melawan Getafe. Álvaro Carreras, Dean Huijsen, dan Franco Mastantuono semua diskors.

Vinícius Júnior telah mencetak enam gol dalam enam penampilan terakhirnya untuk Madrid dan telah mencetak tiga gol dalam lima pertandingan terakhirnya melawan Celta.

Vinicius Junior 2025-26Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Celta Vigo vs Real Madrid

Celta VigoHome team crest

3-4-3

Formasi

4-2-3-1

Home team crestRMA
13
I. Radu
32
J. Rodriguez
4
J. Aidoo
24
C. Dominguez
3
O. Mingueza
5
S. Carreira
6
I. Moriba
16
M. Roman
8
F. Lopez
9
F. Jutgla
23
H. Alvarez
1
T. Courtois
22
A. Ruediger
12
T. Alexander-Arnold
23
F. Mendy
20
F. Garcia
8
F. Valverde
45
T. Pitarch
15
A. Guler
14
A. Tchouameni
7
Vinicius Junior
16
G. Garcia

4-2-3-1

RMAAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • C. Giraldez

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Arbeloa

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Form

CEL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

RMA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/5
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

CEL

Last 5 matches

RMA

1

Menang

0

Seri

4

Menang

5

Gol tercipta

12
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Celta Vigo vs Real Madrid hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku, dan Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

0