Real Madrid tidak boleh kehilangan poin lagi jika ingin merebut gelar LaLiga dari Barcelona, namun mereka harus menghadapi Celta Vigo yang sedang dalam performa terbaik.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Celta Vigo vs Real Madrid, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Celta Vigo vs Real Madrid

LaLiga - LaLiga Abanca Balaidos

Celta Vigo vs Real Madrid akan dimulai pada 6 Mar 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Celta berhasil masuk ke enam besar La Liga berkat dua kemenangan beruntun, mengalahkan Mallorca dan Girona. Untuk pertama kalinya sejak musim 2015-16, mereka mencapai angka 40 poin setelah 26 pertandingan liga. Meskipun mereka mengumpulkan lebih banyak poin La Liga saat bertandang (23) daripada di kandang (17) musim ini, 12 dari poin kandang tersebut diraih dalam lima pertandingan liga terakhir mereka. Ini adalah pekan penting bagi Celta, yang akan menghadapi Madrid di sini dan kemudian Lyon di babak 16 besar Liga Europa Getty Images

Madrid kalah dari Getafe dalam pertandingan terakhir, hasil yang membuat mereka tertinggal empat poin dari pemimpin klasemen Barcelona. Ini adalah kekalahan beruntun kedua Madrid di liga sejak Mei 2019.

Statistik kunci & berita cedera

Marcos Alonso, Pablo Durán, dan Carl Starfelt absen dalam kemenangan Celta atas Girona karena cedera.

Madrid tanpa duo cedera Jude Bellingham dan Kylian Mbappé, dan Rodrygo akan absen hingga akhir musim setelah mengalami cedera ACL melawan Getafe. Álvaro Carreras, Dean Huijsen, dan Franco Mastantuono semua diskors.

Vinícius Júnior telah mencetak enam gol dalam enam penampilan terakhirnya untuk Madrid dan telah mencetak tiga gol dalam lima pertandingan terakhirnya melawan Celta.

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

