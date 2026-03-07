Kemenangan ketiga berturut-turut di kasta tertinggi Spanyol berada dalam jangkauan, saat pemuncak klasemen menyerbu San Mamés dalam laga pekan ke-27 ini, bertekad untuk menjaga jarak dari para pesaing di puncak klasemen.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Athletic Bilbao vs Barcelona, serta informasi lengkap tentang cara menonton pertandingan ini hari ini.

Cara menonton Athletic Bilbao vs Barcelona dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Athletic Bilbao vs Barcelona

LaLiga - LaLiga San Mames

Athletic Bilbao vs Barcelona akan dimulai pada 7 Mar pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Athletic memasuki laga melawan Barcelona pada Sabtu ini masih merasa kecewa setelah tersingkir dari Copa del Rey. Kekalahan 1-0 dari Real Sociedad pada pertengahan pekan memastikan kekalahan agregat 2-0 di semifinal, mengakhiri perjalanan mereka di turnamen tersebut. Hal ini membuat tim asuhan Ernesto Valverde hanya fokus pada La Liga, meskipun performa terbaru mereka cukup menggembirakan: 10 poin dari empat pertandingan liga terakhir, termasuk kemenangan atas Levante, Real Oviedo, dan Elche, sebelum berbagi poin dengan Rayo Vallecano. Selain itu, San Mamés menjadi benteng kokoh, dengan 23 poin dari 13 pertandingan kandang, dan mereka berharap dapat memanfaatkannya melawan Barcelona yang memiliki rekor tandang terbaik kedua di liga, meskipun telah menelan empat kekalahan di laga tandang.

Getty Images

Barca juga mengalami kekecewaan di Piala. Tim Hansi Flick menghancurkan Atlético Madrid 3-0 di leg kedua semifinal, tetapi kekalahan 4-0 di leg pertama membuat mereka gagal lolos ke final. Di liga, mereka bangkit dengan baik, mengalahkan Villarreal dan Levante setelah kekalahan melawan Girona pada Februari. Tim Flick tetap di puncak klasemen di atas Real Madrid.

Statistik kunci & berita cedera

Athletic akan kembali tanpa beberapa pemain andalannya akhir pekan ini. Yeray Álvarez sedang menjalani hukuman larangan bermain, sementara Nico Williams absen karena cedera otot paha. Benat Prados, Unai Egiluz, dan Maroan Sannadi semuanya mengalami masalah lutut, sehingga tidak akan tampil melawan Barcelona.

Getty Images

Di pihak tim tamu, ada kabar baik: Robert Lewandowski telah kembali berlatih setelah mengalami patah tulang orbital mata, dan ada kemungkinan dia bisa ikut bermain dalam pertandingan ini. Meskipun demikian, Barcelona masih memiliki daftar cedera yang cukup panjang. Andreas Christensen, Jules Kounde, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, dan Gavi semuanya absen karena cedera ringan.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Athletic Bilbao vs Barcelona hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: