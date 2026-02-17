Galatasaray dan Juventus bertarung untuk memperebutkan tempat di babak 16 besar Liga Champions dalam dua leg, dimulai di Istanbul.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari Galatasaray dan Juventus, karena GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Galatasaray vs Juventus

Champions League - Final Stage Rams Global Stadyumu

Galatasaray vs Juventus akan dimulai pada 17 Februari 2026 pukul 12:45 EST dan 17:45 GMT.

Ringkasan pertandingan

Galatasaray kembali ke babak gugur Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2014, sementara Juventus telah tersingkir dalam lima pertandingan babak gugur terakhir mereka di kompetisi ini. Ini mungkin merupakan pertandingan paling menonjol di babak 16 besar playoff ini.

Getty Images

Performa Galatasaray di Eropa tidak terlalu baik, tanpa kemenangan dalam empat pertandingan dan hanya tiga kemenangan dalam 14 pertandingan di level kontinental, tetapi performa domestik mereka telah membaik sejak kekalahan dari Manchester City, dengan empat kemenangan beruntun di liga dan piala Turki.

Sejak kedatangan Luciano Spalletti, Juve telah membaik setelah awal musim yang goyah, tetapi performa tandang mereka tetap menjadi perhatian. Selama fase liga, mereka hanya mengumpulkan lima poin dari 12 poin yang mungkin diraih di kandang lawan. Di Serie A, mereka kalah 3-2 di kandang Inter pada akhir pekan dan akan mencari respons.

Getty Images

Berita cedera, statistik kunci

Mantan pemain Juventus, Mario Lemina, dan Metahan Baltaci diskors untuk laga melawan Gala, namun Leroy Sane sudah kembali berlatih.

Juve akan kehilangan striker cedera Dusan Vlahovic dan Arkadiusz Milik.

Mauro Icardi telah mencetak lima gol dalam empat penampilan terakhirnya untuk Galatasaray.

Juve belum pernah menang dalam tiga laga tandang melawan Galatasaray, dan telah kalah dalam lima laga knockout berturut-turut sejak mengalahkan Atletico Madrid dalam dua leg pada 2019.

Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Galatasaray vs Juventus hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: