Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Recopa Sudamericana
team-logoFlamengo
Estadio do Maracana
team-logoLanus
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Flamengo vs Lanus di Recopa Sudamericana hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Recopa Sudamericana antara Flamengo dan Lanus, serta waktu kick-off dan berita tim.

Inilah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris pertandingan Flamengo vs Lanus, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

USAFubo USA
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaFubo Kanada
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton Flamengo vs Lanus dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin akan menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) menjadi sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan secara virtual mengubah lokasi Anda ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

Waktu kick-off Flamengo vs Lanus

crest
Recopa Sudamericana - Recopa Sudamericana
Estadio do Maracana

Pertandingan hari ini antara Flamengo dan Lanus akan dimulai pada 27 Feb 2026, 00:30.

Ringkasan Pertandingan

Flamengo vs LanusGetty Images

Panggung telah disiapkan di stadion ikonik Maracanã untuk leg kedua Copa Sudamericana CONMEBOL 2026. Flamengo, juara bertahan Copa Libertadores, menghadapi tantangan besar saat berusaha membalikkan defisit melawan juara Copa Sudamericana, Lanús.

Pada leg pertama di "La Fortaleza" di Argentina, Lanús meraih kemenangan 1–0 yang sengit berkat sundulan Rodrigo Castillo pada menit ke-76. Flamengo menguasai bola namun kesulitan menembus pertahanan Argentina yang tangguh, meninggalkan raksasa Brasil ini dengan tugas berat di hadapan pendukungnya sendiri.

Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain Flamengo vs Lanus

FlamengoHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-2-3-1

Home team crestLAN
1
A. Rossi
13
Danilo
2
G. Varela
4
L. Pereira
6
A. Lucas
5
E. Pulgar
10
G. De Arrascaeta
16
S. Lino
15
J. Carrascal
52
E. Araujo
19
G. Plata
26
N. Losada
13
J. Canale
6
S. Marcich
33
T. Guidara
24
C. Roberto Izquierdoz
17
A. Medina
10
M. Moreno
23
R. Carrera
11
E. Salvio
30
A. Cardozo
19
R. Castillo

4-2-3-1

LANAway team crest

FLA
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • Luis

LAN
-Susunan Pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Pellegrino

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

FLA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
14/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

LAN
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

FLA

Last 3 matches

LAN

1

Menang

1

Seri

1

Menang

4

Gol tercipta

2
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/3
Kedua tim mencetak gol
1/3

Klasemen

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Flamengo vs Lanus hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menyiarkan streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

0