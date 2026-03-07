FC Groningen menyambut Ajax ke Euroborg untuk pertandingan Eredivisie putaran ke-26.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan FC Groningen vs Ajax, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton FC Groningen vs Ajax dengan VPN

Jika Anda bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin akan menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Groningen vs Ajax secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off FC Groningen vs Ajax

Pertandingan Groningen vs Ajax akan dimulai pada 7 Maret 2026 pukul 10:30 EST dan 15:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Groningen sedang mengalami rentetan enam kekalahan berturut-turut, yang membuat mereka merosot ke peringkat ke-11 di Eredivisie. Terbaru, mereka kalah 3-2 dari Volendam. Degradasi mungkin tidak menjadi masalah, tetapi penurunan peringkat ini tidak akan disukai oleh para penggemar.

Getty Images

Raksasa Belanda Ajax telah menjadi spesialis imbang di Belanda, dengan empat dari lima pertandingan terakhir mereka berakhir imbang dan 11 imbang secara keseluruhan musim ini. Bagi para pendukung, hal ini sangat menyakitkan karena mereka belum memenangkan gelar Eredivisie sejak musim 2021-22. Satu hal positif dari kampanye mereka adalah bintang muda Mika Godts. Pemain Belgia berusia 20 tahun ini telah mencetak 13 gol dan delapan assist dalam 23 penampilan di Eredivisie musim ini.

Getty Images

Statistik kunci & berita cedera

Kapten Groningen, Stije Resink, absen hingga 12 bulan akibat cedera lutut parah yang dialaminya pada 1 Maret. Younes Taha absen karena hukuman skorsing.

Duo Ajax, Oleksandr Zinchenko dan kiper Vitezslav Jaros, keduanya absen hingga akhir musim akibat cedera ACL. Youri Regeer menjalani hukuman skorsing.

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton FC Groningen vs Ajax hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: