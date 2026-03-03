Everton perlu memperbaiki performa kandangnya, tetapi kunjungan Burnley tidak sesederhana yang terlihat di atas kertas.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Everton vs Burnley, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Everton vs Burnley dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Everton vs Burnley

Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

Everton vs Burnley akan dimulai pada 3 Mar 2026 pukul 14:30 EST dan 19:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Everton meraih kemenangan dramatis dengan lima gol pada akhir pekan di Newcastle, namun performa kandang mereka perlu ditingkatkan jika ingin mencapai target finis di zona Eropa. The Toffees belum pernah menang di kandang sejak Desember di semua kompetisi (D2, L5).

Getty Images

Burnley, di sisi lain, mengalami kekalahan yang menyedihkan dalam pertandingan seru dengan skor 7-3 melawan Brentford, yang melibatkan hampir semua jenis drama yang bisa ditoleransi oleh penggemar sepak bola. Mereka mencetak lima gol, tetapi dua keputusan VAR yang kontroversial memastikan mereka kalah 4-3 di Turf Moor. Kekalahan ketiga dalam lima musim tampaknya tak terhindarkan bagi tim Scott Parker, meskipun hanya satu kekalahan dalam empat pertandingan tandang terakhir mereka memberikan sedikit harapan.

Getty Images

Statistik kunci & berita cedera

Jack Grealish tetap menjadi absen terbesar Everton. Carlos Alcaraz diperkirakan akan absen selama tiga hingga empat minggu akibat cedera yang dialaminya dalam latihan, dan Seamus Coleman juga absen.

Burnley masih tanpa hingga tujuh pemain inti, termasuk kapten Josh Cullen.

Burnley telah kebobolan 2+ gol dalam enam dari tujuh pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Getty Images

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Everton vs Burnley hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: