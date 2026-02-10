Tidak ada ancaman degradasi bagi Everton dan Bournemouth, sehingga hal itu seharusnya memastikan keduanya dalam suasana santai dan siap untuk memberikan pertunjukan menarik pada Selasa.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Everton vs Bournemouth, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan secara virtual mengubah lokasi Anda ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Everton vs Bournemouth

Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

Everton vs Bournemouth akan dimulai pada 10 Februari 2026 pukul 14:30 EST dan 19:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Everton dan Bournemouth sama-sama belum terkalahkan dalam lima pertandingan Premier League, rekor yang telah mengantarkan kedua tim ke zona aman di tengah klasemen. Pertandingan Bournemouth musim ini telah menghasilkan total 85 gol dengan rata-rata 3,4 gol per pertandingan, menjadikannya salah satu tim paling menarik di divisi ini. Namun, dengan 44 gol yang kebobolan, pertahanan mereka merupakan yang keempat terburuk di Premier League.

Getty Images

Meskipun Everton tampil solid, mereka masih jauh dari mengubah markas baru mereka menjadi benteng yang tak terkalahkan. Tiga pertandingan terakhir mereka di Hill Dickinson Stadium, di semua kompetisi dan dalam 90 menit, berakhir dengan skor 1-1. Jika mereka bisa mengubah lebih banyak hasil imbang menjadi kemenangan, finis di zona Eropa bisa menjadi kemungkinan.

Getty Images

Berita cedera, statistik kunci

Jack Grealish adalah satu-satunya pemain Everton yang absen karena cedera.

Ben Doak, Julio Soler, Justin Kluivert, Tyler Adams, dan Marcus Tavernier absen untuk Cherries.

Thierno Barry telah mencetak tiga gol dalam lima penampilan kandang terakhirnya untuk Everton, meskipun dia belum pernah mencetak gol dalam dua pertandingan kandang liga berturut-turut untuk The Toffees.

Pemain baru Bournemouth, Rayan, telah berkontribusi dalam gol di kedua penampilannya untuk klub.

Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Everton vs Bournemouth hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: