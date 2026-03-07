Mengingat perbedaan gaya bermain kedua tim, pertandingan di Philips Stadion diprediksi akan menjadi pertarungan menarik antara tuan rumah yang dominan dan tim tamu yang tangguh.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari PSV Eindhoven vs AZ Alkmaar, di mana kami akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton PSV Eindhoven vs AZ Alkmaar dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) menjadi berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off PSV Eindhoven vs AZ Alkmaar

Eredivisie - Eredivisie Philips Stadion

PSV Eindhoven vs AZ Alkmaar akan dimulai pada 7 Mar pukul 14:00 EST dan 19:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

PSV Eindhoven, yang saat ini memimpin klasemen dengan 65 poin, akan menjamu AZ Alkmaar di Philips Stadion. Tim tamu saat ini mengoleksi 39 poin dan akan berusaha membuktikan bahwa mereka mampu menantang salah satu tim terkuat di liga.

Para pendukung tuan rumah memiliki banyak hal untuk dirayakan belakangan ini - PSV telah mengubah stadion mereka menjadi benteng, dengan memenangkan empat dari enam pertandingan terakhir di sana. Gol juga mengalir dengan lancar, dengan tim mencetak setidaknya dua gol dalam setiap tiga pertandingan kandang terakhir mereka.

AZ, di sisi lain, mengalami kesulitan besar saat bertandang. Laga tandang menjadi ujian berat, dengan kekalahan dalam dua pertiga dari enam laga terakhir mereka di luar Alkmaar. Namun, mereka tetap tim yang mampu menciptakan drama, terutama mengingat 26 dari 42 laga terakhir mereka mencatatkan lebih dari 2,5 gol.

Semua ini menciptakan pertarungan yang menarik: tim tuan rumah yang dominan dan penuh percaya diri melawan tim tamu yang putus asa untuk mengatasi kesulitan tandang mereka dan membuat pernyataan.

Statistik kunci & berita cedera

Kekhawatiran cedera membayangi kedua tim menjelang pertandingan ini. Bagi PSV, absennya penyerang utama Guus Til merupakan pukulan besar - ia mengalami cedera saat latihan pada pertengahan Februari dan diperkirakan akan absen selama beberapa minggu. Tuan rumah juga kehilangan Alassane Plea, yang sedang pulih dari cedera kartilago, dan Ruben van Bommel, yang absen karena masalah lutut. Gelandang Jerdy Schouten terus memulihkan diri dari cedera otot, yang semakin membatasi opsi mereka.

AZ Alkmaar menghadapi tantangan serupa, dengan kapten Jordy Clasie masih absen akibat operasi pergelangan kaki. Ia bergabung dalam daftar cedera bersama Seiya Maikuma (lutut), Denso Kasius (pergelangan kaki), dan Mexx Meerdink (pangkal paha), sehingga tim tamu kekurangan pemain kunci di beberapa area lapangan.

PSV Eindhoven telah mempertahankan rekor tak terkalahkan melawan AZ Alkmaar dalam enam pertandingan terakhir mereka, dengan lima kemenangan dan satu hasil imbang.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton PSV Eindhoven vs AZ Alkmaar hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: