Copa del Rey
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoAtletico Madrid
Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Copa del Rey Barcelona vs Atletico Madrid hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Copa del Rey antara Barcelona dan Atletico Madrid, serta waktu kick-off dan berita tim.

Tidak ada tim yang pernah berhasil membalikkan defisit empat gol dalam semifinal Copa del Rey, tetapi Barcelona akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah sejarah.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Barcelona vs Atletico Madrid, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatFubo
InggrisPremier Sports
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaStarTimes Sepak Bola Dunia

Cara menonton Barcelona vs Atletico Madrid dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Barcelona vs Atletico Madrid

Copa del Rey - Copa del Rey
Barcelona vs Atletico Madrid akan dimulai pada 3 Mar 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Barcelona menghadapi leg kedua semifinal Copa del Rey dalam posisi yang sulit setelah kalah telak 4-0 di Madrid. Hasil tersebut menyoroti kelemahan dalam intensitas dan ritme permainan mereka, meninggalkan mereka dengan tugas berat di Camp Nou. Namun, tim asuhan Hansi Flick dapat mengambil kepercayaan diri dari performa domestik mereka, di mana mereka memimpin La Liga dan baru saja mengalahkan Villarreal 4-1 berkat hat-trick dari Lamine Yamal yang sedang dalam performa terbaik. Tak terkalahkan dalam 10 pertandingan di semua kompetisi dan memiliki 14 kemenangan beruntun di kandang, Blaugrana tahu mereka membutuhkan performa mendekati sempurna untuk membalikkan defisit.

Atlético Madrid, di sisi lain, datang dengan momentum dan keunggulan yang kuat. Pasukan Diego Simeone telah meraih tiga kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, termasuk kemenangan dramatis di menit tambahan atas Real Oviedo berkat Julian Alvarez. Jalan mereka menuju final kini sudah jelas, dan mereka diharapkan mengandalkan disiplin dan organisasi pertahanan khas mereka untuk mengganggu Barcelona. Dengan pengalaman dalam mengelola pertandingan bertekanan tinggi dan kemampuan menyerang balik, Atlético yakin dapat mempertahankan keunggulan mereka dan menyelesaikan tugas di Catalonia.

Statistik kunci & berita cedera

Blaugrana akan kehilangan beberapa pemain kunci. Eric Garcia diskors setelah mendapat kartu merah di leg pertama, sementara Robert Lewandowski absen karena patah tulang orbital. Andreas Christensen masih belum bisa bermain akibat cedera ligamen cruciate, dan Frenkie de Jong juga absen karena masalah otot paha. Gavi telah kembali berlatih, namun tidak diharapkan tampil, karena pertandingan ini datang terlalu cepat setelah masa istirahatnya yang panjang.

Tim tamu juga memiliki masalah cedera yang harus diatasi. Johnny Cardoso mengalami cedera otot paha dalam kemenangan terbaru melawan Real Oviedo dan tidak akan terlibat, sementara Pablo Barrios terus menjalani pemulihan dari cedera paha dan tidak diharapkan kembali hingga pertengahan Maret. 

Performa bagus Yamal, termasuk hat-tricknya melawan Villarreal, akan memberikan harapan kepada Flick bahwa dia dapat menembus pertahanan Atletico yang terkenal tangguh, yang telah mencatatkan tiga clean sheet berturut-turut.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Barcelona vs Atletico Madrid

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-4-2

Home team crestATM
13
J. Garcia
23
J. Kounde
3
A. Balde
5
P. Cubarsi
18
G. Martin
11
Raphinha
16
F. Lopez
8
Pedri
10
L. Yamal
20
D. Olmo
7
F. Torres
1
J. Musso
14
M. Llorente
17
D. Hancko
3
M. Ruggeri
18
M. Pubill
22
A. Lookman
5
J. Cardoso
6
Koke
20
G. Simeone
19
J. Alvarez
7
A. Griezmann

4-4-2

ATMAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • H. Flick

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Simeone

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Performa

BAR
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
11/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

ATM
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
12/9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

BAR

Last 5 matches

ATM

3

Menang

1

Seri

1

Menang

12

Gol tercipta

11
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Klasemen

