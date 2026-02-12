Goal.com
Live
Copa del Rey
team-logoAtletico Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoBarcelona
Cara menonton pertandingan Copa del Rey antara Atletico Madrid vs Barcelona hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai.

Cara menonton pertandingan Copa del Rey antara Atletico Madrid dan Barcelona, serta waktu kick-off dan berita tim.

Atletico Madrid, pemenang Copa del Rey sebanyak 10 kali, dan Barcelona, juara bertahan, akan bertanding di leg pertama semifinal.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Atletico Madrid vs Barcelona, karena GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatFubo AS
InggrisITV
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaStarTimes Sepak Bola Dunia
Timur TengahMBC Shahid

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan secara virtual mengubah lokasi Anda ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Atletico Madrid vs Barca secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Atletico Madrid vs Barcelona

crest
Copa del Rey - Copa del Rey
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid vs Barcelona akan dimulai pada 12 Februari 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Atletico Madrid asuhan Diego Simeone tampil tidak konsisten secara tidak biasa pada 2026, hanya memenangkan empat dari 10 pertandingan mereka di semua kompetisi sepanjang tahun kalender ini.

Barcelona masih memburu gelar quadruple dan hanya tiga pertandingan lagi untuk mempertahankan gelar Copa del Rey mereka. Secara mengesankan, pemenang 32 kali ini telah mencapai semifinal kompetisi ini dalam 13 dari 16 musim terakhir.

FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-BARCELONAGetty Images

Statistik kunci, kabar cedera

Johnny Cardoso dan Pablo Barrios tidak tersedia untuk Atleti.

Andreas Christensen, Gavi, Pedri, Raphinha, dan Marcus Rashford tidak tersedia untuk Barcelona.

Barcelona telah memenangkan delapan dari 10 pertandingan head-to-head terakhir (1 imbang, 1 kalah), sementara mereka juga tak terkalahkan dalam delapan pertandingan Copa del Rey terakhir melawan Atlético Madrid (6 menang, 2 imbang).

Barca telah memenangkan enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak setidaknya dua gol dalam setiap kemenangan tersebut.

Mauricio Pochettino Jose MourinhoGetty/Goal

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Atletico Madrid vs Barcelona

Atletico MadridHome team crest

4-3-3

Formasi

4-2-3-1

Home team crestBAR
1
J. Musso
14
M. Llorente
17
D. Hancko
3
M. Ruggeri
18
M. Pubill
7
A. Griezmann
4
R. Mendoza
6
Koke
20
G. Simeone
19
J. Alvarez
22
A. Lookman
13
J. Garcia
18
G. Martin
5
P. Cubarsi
23
J. Kounde
3
A. Balde
10
L. Yamal
20
D. Olmo
16
F. Lopez
21
F. de Jong
24
E. Garcia
7
F. Torres

4-2-3-1

BARAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Simeone

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • H. Flick

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Form

ATM
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

BAR
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
15/3
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

ATM

Last 5 matches

BAR

1

Menang

1

Seri

3

Menang

9

Gol tercipta

13
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Atletico Madrid vs Barcelona hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS ( biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menyiarkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

