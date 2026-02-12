Atletico Madrid, pemenang Copa del Rey sebanyak 10 kali, dan Barcelona, juara bertahan, akan bertanding di leg pertama semifinal.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Atletico Madrid vs Barcelona, karena GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Atletico Madrid vs Barcelona

Copa del Rey - Copa del Rey Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid vs Barcelona akan dimulai pada 12 Februari 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Atletico Madrid asuhan Diego Simeone tampil tidak konsisten secara tidak biasa pada 2026, hanya memenangkan empat dari 10 pertandingan mereka di semua kompetisi sepanjang tahun kalender ini.

Barcelona masih memburu gelar quadruple dan hanya tiga pertandingan lagi untuk mempertahankan gelar Copa del Rey mereka. Secara mengesankan, pemenang 32 kali ini telah mencapai semifinal kompetisi ini dalam 13 dari 16 musim terakhir.

Statistik kunci, kabar cedera

Johnny Cardoso dan Pablo Barrios tidak tersedia untuk Atleti.

Andreas Christensen, Gavi, Pedri, Raphinha, dan Marcus Rashford tidak tersedia untuk Barcelona.

Barcelona telah memenangkan delapan dari 10 pertandingan head-to-head terakhir (1 imbang, 1 kalah), sementara mereka juga tak terkalahkan dalam delapan pertandingan Copa del Rey terakhir melawan Atlético Madrid (6 menang, 2 imbang).

Barca telah memenangkan enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak setidaknya dua gol dalam setiap kemenangan tersebut.

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

