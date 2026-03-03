Perjuangan Inter untuk meraih gelar ganda domestik menghadapi ujian berat dalam bentuk pertandingan semifinal Coppa Italia melawan Como yang dilatih oleh Cesc Fabregas.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Como vs Inter, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Como vs Inter

Como vs Inter akan dimulai pada 3 Mar 2026 pukul 15:00 EST dan 20:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Como kembali ke semifinal Coppa Italia untuk pertama kalinya sejak 1986, tahun sebelum manajer saat ini Cesc Fabregas lahir. Korban mereka di kompetisi ini adalah Südtirol, Sassuolo, Fiorentina, dan Napoli melalui adu penalti di perempat final. Como hanya kalah satu kali dari sembilan pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, tetapi mereka kalah dua kali dari lima pertandingan terakhir di kandang.

Inter terus melaju menuju gelar Scudetto, tak terkalahkan dalam 15 pertandingan Serie A, dan memenangkan semua delapan pertandingan terakhir. Gelar ganda domestik akan meredakan sebagian kekecewaan setelah kekalahan mereka di Liga Champions oleh Bodo Glimt yang mengejutkan, setelah Nerazzurri menjadi runner-up pada 2025 dan 2023.

Statistik kunci & berita cedera

Jayden Addai dan Martin Baturina kemungkinan besar tidak akan bermain untuk Como, sementara Lautaro Martínez masih absen untuk Inter.

Inter, yang telah sembilan kali menjuarai Coppa Italia, terakhir kali memenangkan gelar pada 2023, dan tersingkir di babak semifinal tahun lalu melawan Milan.

Pemenang dari laga dua leg ini akan bertemu Lazio atau Atalanta di final di Roma pada 13 Mei.

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

