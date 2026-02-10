Club Universidad Nacional (Pumas UNAM) akan mengandalkan keunggulan kandang mereka di Mexico City saat berusaha membalikkan keunggulan besar San Diego FC.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Club Universidad Nacional vs San Diego FC, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Club Universidad Nacional vs San Diego FC

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Olimpico Universitario

Club Universidad Nacional dan San Diego FC akan bertanding pada 11 Feb 2026 pukul 01:00 GMT dan 20:00.

Ringkasan Pertandingan

Club Universidad Nacional (Pumas UNAM) memasuki laga leg kedua yang menentukan ini tanpa kemenangan dalam dua pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, termasuk kekalahan telak 4-1 dari San Diego FC dalam laga leg pertama di Amerika Serikat.

Untuk lolos ke babak 16 besar, Pumas harus menang dengan selisih minimal empat gol (misalnya 4-0 atau lebih) untuk mengalahkan defisit agregat secara langsung, atau meraih kemenangan 3-0 untuk lolos melalui aturan gol tandang.

Getty Images

Namun, Pumas akan menghadapi tim San Diego yang percaya diri dan penuh momentum setelah kemenangan telak mereka di leg pertama.

Tim ekspansi MLS ini akan lolos ke babak 16 besar dengan hasil imbang atau kemenangan di Estadio Olímpico Universitario, hanya perlu menghindari kekalahan untuk lolos secara agregat.

Cedera, statistik kunci

UNAM belum melaporkan cedera di skuad mereka, dan San Diego dalam kondisi sehat. Selain itu, kedua tim tidak memiliki masalah suspensi.

Getty Images

Kedua tim hanya pernah bertemu sekali dalam sejarah kompetisi, yaitu pada leg pertama babak pertama Piala Champions 2026.

Dalam pertandingan terakhir mereka, San Diego mendominasi secara statistik dengan 22 tembakan dibandingkan empat tembakan Pumas, tujuh tembakan tepat sasaran dibandingkan dua, dan 73,2% penguasaan bola, menyoroti finishing yang klinis mereka meskipun Pumas mencetak gol pertama.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Club Universidad Nacional vs San Diego FC Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer E. Juarez Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer M. Varas

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Form

Rekor Head-to-Head

CUN Last 1 matches SDI 0 Menang 0 Seri 1 Menang San Diego FC 4 - 1 Club Universidad Nacional 1 Gol tercipta 4 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

