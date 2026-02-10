Perjuangan Chelsea untuk finis di zona Liga Champions berlanjut saat mereka menghadapi Leeds yang sedang bangkit di Stamford Bridge.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Chelsea vs Leeds, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Chelsea vs Leeds

Premier League - Premier League Stamford Bridge

Chelsea vs Leeds akan dimulai pada 10 Februari 2026 pukul 19:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Chelsea tampil impresif di bawah manajer baru Liam Rosenior, memenangkan tujuh dari sembilan pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, termasuk empat pertandingan terakhir di liga. Dua kekalahan dalam periode tersebut terjadi di semifinal EFL Cup melawan Arsenal.

Leeds telah mengumpulkan tujuh poin dari empat pertandingan EPL terakhir mereka, membuat mereka unggul enam poin dari zona degradasi. Namun, yang mengkhawatirkan bagi tim Daniel Fsarke, 14 dari 18 poin terakhir mereka diraih di Elland Road, dan mereka belum pernah menang dalam sembilan pertandingan liga tandang terakhir mereka.

Berita cedera, skorsing, dan statistik kunci

Chelsea akan tanpa Romeo Lavia dan Levi Colwill yang absen jangka panjang. Andrey Santos diragukan setelah ditarik keluar saat melawan Wolves.

Anton Stach adalah satu-satunya pemain yang absen karena cedera untuk Leeds.

Setelah mencetak hat-trick melawan Wolves, Cole Palmer menjadi pemain pertama dalam sejarah Premier League yang mencetak tiga hat-trick di babak pertama.

Dominic Calvert-Lewin berpotensi menjadi pemain Leeds pertama yang mencetak gol kandang dan tandang melawan Chelsea dalam satu musim sejak Mark Viduka pada 2000/01, setelah ia mencetak gol dalam pertandingan sebelumnya.

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen



