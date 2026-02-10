Goal.com
Premier League
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoLeeds United
Cara menonton pertandingan Chelsea vs Leeds di Premier League hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai.

Cara menonton pertandingan Liga Premier antara Chelsea dan Leeds, serta waktu kick-off dan berita tim.

Perjuangan Chelsea untuk finis di zona Liga Champions berlanjut saat mereka menghadapi Leeds yang sedang bangkit di Stamford Bridge.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Chelsea vs Leeds, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatPeacock
InggrisTNT Sports
AustraliaStan Sport
KanadaFubo Kanada
IndiaJioStar
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro
Timur Tengah: beIN Sports MENA

Waktu kick-off Chelsea vs Leeds

crest
Premier League - Premier League
Stamford Bridge

Chelsea vs Leeds akan dimulai pada 10 Februari 2026 pukul 19:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Chelsea tampil impresif di bawah manajer baru Liam Rosenior, memenangkan tujuh dari sembilan pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, termasuk empat pertandingan terakhir di liga. Dua kekalahan dalam periode tersebut terjadi di semifinal EFL Cup melawan Arsenal.

Leeds telah mengumpulkan tujuh poin dari empat pertandingan EPL terakhir mereka, membuat mereka unggul enam poin dari zona degradasi. Namun, yang mengkhawatirkan bagi tim Daniel Fsarke, 14 dari 18 poin terakhir mereka diraih di Elland Road, dan mereka belum pernah menang dalam sembilan pertandingan liga tandang terakhir mereka.

Leeds United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images

Berita cedera, skorsing, dan statistik kunci

Chelsea akan tanpa Romeo Lavia dan Levi Colwill yang absen jangka panjang. Andrey Santos diragukan setelah ditarik keluar saat melawan Wolves.

Anton Stach adalah satu-satunya pemain yang absen karena cedera untuk Leeds.

Setelah mencetak hat-trick melawan Wolves, Cole Palmer menjadi pemain pertama dalam sejarah Premier League yang mencetak tiga hat-trick di babak pertama.

Dominic Calvert-Lewin berpotensi menjadi pemain Leeds pertama yang mencetak gol kandang dan tandang melawan Chelsea dalam satu musim sejak Mark Viduka pada 2000/01, setelah ia mencetak gol dalam pertandingan sebelumnya.

Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Chelsea vs Leeds United

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Formasi

3-4-3

Home team crestLEE
1
R. Sanchez
27
M. Gusto
3
M. Cucurella
23
T. Chalobah
29
W. Fofana
8
E. Fernandez
41
Estevao
10
C. Palmer
25
M. Caicedo
7
P. Neto
20
J. Pedro
26
K. Darlow
5
P. Struijk
6
J. Rodon
24
J. Justin
2
J. Bogle
3
G. Gudmundsson
44
I. Gruev
4
E. Ampadu
19
N. Okafor
9
D. Calvert-Lewin
11
B. Aaronson

3-4-3

LEEAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • L. Rosenior

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Farke

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Form

CHE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
12/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

LEE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

CHE

Last 5 matches

LEE

3

Menang

0

Seri

2

Menang

8

Gol tercipta

8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Klasemen

