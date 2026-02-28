Cara menonton pertandingan Championship Coventry vs Stoke hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Coventry vs Stoke dalam bahasa Inggris, kami akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.
|USA
|Paramount+
Cara menonton Coventry vs Stoke dengan VPN
Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.
VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.
Waktu kick-off Coventry vs Stoke
Pertandingan hari ini antara Coventry dan Stoke akan dimulai pada 28 Februari 2026, pukul 15:00.
Prakiraan Pertandingan
Getty Images
Pertandingan klasik Midlands menanti saat Coventry City berusaha memperkuat posisinya di puncak klasemen Championship melawan Stoke City di Coventry Building Society Arena. Di bawah kepemimpinan Frank Lampard, The Sky Blues telah menjadi tim yang harus dikalahkan, saat ini memimpin lima poin di puncak klasemen. Bagi Stoke, yang dilatih oleh mantan ikon Coventry Mark Robins, ini adalah perjalanan ke wilayah yang familiar dengan sesuatu yang harus dibuktikan.
The Sky Blues dalam performa yang mengesankan, mengejar kemenangan liga keempat berturut-turut. Mereka baru saja menunjukkan "wajah juara" dengan bangkit dari ketinggalan untuk mengalahkan Sheffield United 2-1 di Bramall Lane. Dengan 70 gol yang dicetak musim ini, mereka adalah tim paling produktif di divisi ini.
The Potters telah menjadi "lawan yang sulit dikalahkan" tetapi kesulitan meraih kemenangan belakangan ini. Namun, mereka memutus rentetan tujuh pertandingan tanpa kemenangan pada Rabu dengan kemenangan 2-1 yang sengit atas Oxford United. Meskipun berada di posisi tengah klasemen, pertahanan tandang mereka secara statistik adalah yang terbaik di liga.
Berita tim & susunan pemain
Form
Rekor Head-to-Head
Klasemen
Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Coventry vs Stoke hari ini
NordVPN
- Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
- Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
- Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
- Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.
Cara menonton di Layar Besar
Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:
- Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
- Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.