Cara menonton pertandingan Championship Coventry vs Stoke hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Coventry vs Stoke dalam bahasa Inggris, kami akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Coventry vs Stoke dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Coventry vs Stoke

Championship - Championship Coventry Building Society Arena

Pertandingan hari ini antara Coventry dan Stoke akan dimulai pada 28 Februari 2026, pukul 15:00.

Prakiraan Pertandingan

Pertandingan klasik Midlands menanti saat Coventry City berusaha memperkuat posisinya di puncak klasemen Championship melawan Stoke City di Coventry Building Society Arena. Di bawah kepemimpinan Frank Lampard, The Sky Blues telah menjadi tim yang harus dikalahkan, saat ini memimpin lima poin di puncak klasemen. Bagi Stoke, yang dilatih oleh mantan ikon Coventry Mark Robins, ini adalah perjalanan ke wilayah yang familiar dengan sesuatu yang harus dibuktikan.

The Sky Blues dalam performa yang mengesankan, mengejar kemenangan liga keempat berturut-turut. Mereka baru saja menunjukkan "wajah juara" dengan bangkit dari ketinggalan untuk mengalahkan Sheffield United 2-1 di Bramall Lane. Dengan 70 gol yang dicetak musim ini, mereka adalah tim paling produktif di divisi ini.

The Potters telah menjadi "lawan yang sulit dikalahkan" tetapi kesulitan meraih kemenangan belakangan ini. Namun, mereka memutus rentetan tujuh pertandingan tanpa kemenangan pada Rabu dengan kemenangan 2-1 yang sengit atas Oxford United. Meskipun berada di posisi tengah klasemen, pertahanan tandang mereka secara statistik adalah yang terbaik di liga.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Coventry City vs Stoke City Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer F. Lampard Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer M. Robins

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Coventry vs Stoke hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: