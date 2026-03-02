Cara menonton pertandingan Championship Birmingham vs Middlesbrough hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Birmingham vs Middlesbrough dalam bahasa Inggris, kami akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Birmingham vs Middlesbrough dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Birmingham vs Middlesbrough

Championship - Championship St Andrew's Knighthead Park

Pertandingan hari ini antara Birmingham dan Middlesbrough akan dimulai pada 2 Maret 2026, pukul 20:00.

Prakiraan Pertandingan

Pada malam Senin ini, St. Andrew's @ Knighthead Park akan menjadi tuan rumah pertandingan Championship yang krusial, di mana Birmingham City yang berada di peringkat ke-11 akan menjamu Middlesbrough yang berada di peringkat ke-2. Dengan persaingan promosi yang semakin ketat, kedua tim sangat ingin bangkit dari kekalahan terakhir dan meraih tiga poin penting.

The Blues melihat rekor tak terkalahkan mereka dalam delapan pertandingan berakhir dengan kekalahan telak 3-0 di kandang Millwall pekan lalu. Meskipun tim asuhan Chris Davies tampil tidak konsisten saat bertandang, mereka tetap menjadi tim yang berbeda saat bermain di kandang. Mereka hanya kalah sekali dalam 41 pertandingan liga terakhir di St. Andrew's, menjadikannya salah satu benteng terkuat di divisi ini.

Boro saat ini menempati posisi terakhir yang memastikan promosi otomatis, namun selisih poin semakin tipis. Tim asuhan Kim Hellberg mengalami sedikit penurunan performa, dengan hasil imbang dalam dua pertandingan terakhir melawan Oxford United dan Leicester City. Dengan Coventry City memimpin klasemen dan tim-tim pengejar (Millwall, Ipswich) yang terus mendekat, Middlesbrough tidak boleh mengalami kekalahan dalam tiga pertandingan berturut-turut.

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Birmingham City vs Middlesbrough Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer C. Davies Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer K. Hellberg

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Birmingham vs Middlesbrough hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: