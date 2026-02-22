Cara menonton pertandingan Championship antara Sheffield United vs Sheffield Wednesday hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Sheffield United vs Sheffield Wednesday dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Sheffield United vs Sheffield Wednesday

Championship - Championship Bramall Lane

Pertandingan hari ini antara Sheffield United dan Sheffield Wednesday akan dimulai pada 22 Feb 2026, pukul 12:00.

Ringkasan Pertandingan

Derby Kota Baja kembali ke Bramall Lane pada Minggu, 22 Februari 2026, untuk salah satu pertandingan paling timpang dalam sejarah 137 tahun kompetisi ini. Sementara Sheffield United berusaha memperkuat posisi di tengah klasemen, Sheffield Wednesday tiba dalam keadaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, berada di posisi terakhir dengan poin negatif setelah sanksi berat dari EFL.

Keseimbangan kekuatan di Sheffield jarang terasa seimbang seperti ini. Di bawah kepemimpinan Chris Wilder—yang kini menjalani masa jabatannya yang ketiga bersama klub—The Blades tampil stabil meski tidak spektakuler, saat ini berada di peringkat ke-15 dengan 42 poin. Mereka memasuki derby dengan semangat tinggi setelah gol penentu di menit ke-90 dari Andre Brooks memastikan kemenangan 1-0 atas Portsmouth akhir pekan lalu.

Bagi Sheffield Wednesday asuhan Henrik Pedersen, situasinya sangat kritis. Terpuruk di dasar klasemen dengan -7 poin setelah pengurangan 18 poin yang mengejutkan, The Owls telah kalah dalam sembilan pertandingan berturut-turut. Mereka tak pernah menang dalam 26 pertandingan dan belum mengalahkan rival sekota mereka sejak 2012. Dengan klub dalam masa transisi kepemilikan dan menghadapi degradasi yang tak terhindarkan, derby ini lebih tentang menyelamatkan sisa-sisa kebanggaan daripada posisi liga.

Berita tim & susunan pemain

