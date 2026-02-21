Goal.com
Live
Bundesliga
team-logoBayern Munich
Allianz Arena
team-logoEintracht Frankfurt
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Bundesliga Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Bundesliga antara Bayern Munich dan Eintracht Frankfurt, serta waktu kick-off dan berita tim.

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung pertandingan Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatFubo AS
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaFubo Kanada
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaStarTimes Sepak Bola Dunia
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahMBC Shahid

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt

crest
Bundesliga - Bundesliga
Allianz Arena

Pertandingan hari ini antara Bayern Munich dan Eintracht Frankfurt akan dimulai pada 21 Feb 2026, pukul 14:30.

Ringkasan Pertandingan

Harry Kane of FC Bayern Munich claps Getty Images

Pemimpin Bundesliga, Bayern Munich, akan menjamu Eintracht Frankfurt di Allianz Arena pada Sabtu ini. Meskipun Rekordmeister memimpin klasemen dengan selisih enam poin, mereka akan menghadapi tim Frankfurt yang sedang bangkit di bawah manajemen baru dalam pertandingan yang bisa terganggu oleh salju lebat di Bavaria.

Bayern Munich berupaya mempertahankan momentumnya menjelang "Der Klassiker" besar melawan Borussia Dortmund pekan depan. Tim asuhan Vincent Kompany tampil sangat dominan, baru saja mengalahkan Werder Bremen 3-0. Dengan 57 poin dari 22 pertandingan dan selisih gol +63 yang mengesankan, mereka tetap menjadi favorit kuat di kandang.

Eintracht Frankfurt, yang saat ini berada di peringkat ke-7, tampaknya telah menemukan angin segar di bawah pelatih baru Albert Riera. The Eagles mengakhiri rentetan tanpa kemenangan dengan kemenangan telak 3-0 atas Borussia Mönchengladbach akhir pekan lalu. Meskipun menjadi underdog besar, fleksibilitas taktis Riera—termasuk menggunakan bek kiri Nathaniel Brown dalam peran "terbalik" di tengah—telah membuat mereka jauh lebih sulit diprediksi.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt

Bayern MunichHome team crest

4-2-3-1

Formasi

3-4-2-1

Home team crestSGE
40
J. Urbig
2
D. Upamecano
19
A. Davies
3
M. Kim
27
K. Laimer
7
S. Gnabry
14
L. Diaz
8
L. Goretzka
17
M. Olise
6
J. Kimmich
9
H. Kane
40
Kaua
5
A. Amenda
4
R. Koch
34
N. Collins
16
H. Larsson
6
O. Hoejlund
29
A. Amaimouni-Echghouyab
27
M. Goetze
21
N. Brown
20
R. Doan
19
J. Bahoya

3-4-2-1

SGEAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • V. Kompany

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Riera

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Form

FCB
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
14/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

SGE
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Head-to-Head

FCB

Last 5 matches

SGE

3

Menang

1

Seri

1

Menang

13

Gol tercipta

9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Peringkat

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV dan Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel Anda.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS ( biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

0