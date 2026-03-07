Beşiktaş menjamu pemimpin klasemen Galatasaray, dengan tim tamu memegang keunggulan lima poin di puncak klasemen dan tuan rumah berambisi untuk masuk ke tiga besar. Pertandingan ini memiliki banyak hal yang dipertaruhkan dalam Derby Istanbul.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Beşiktaş vs Galatasaray, karena kami menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Besiktas vs Galatasaray dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Besiktas vs Galatasaray secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Besiktas vs Galatasaray

Super Lig - Super Lig Tupras Stadyumu

Besiktas vs Galatasaray akan dimulai pada 7 Maret 2026 pukul 12:00 EST dan 17:00 GMT.

Prakiraan pertandingan

Ini bisa menjadi sore yang krusial dalam persaingan gelar Turkish Super Lig. Beşiktaş sedang dalam performa yang sangat baik, tak terkalahkan dalam 18 pertandingan di semua kompetisi sejak kekalahan dari Fener pada November 2025.

Pemimpin klasemen Super Lig, Galatasaray, unggul empat poin dari pesaing terdekatnya, Fenerbahce, dan sedang dalam performa terbaik setelah mengeliminasi Juventus dari Liga Champions dan lolos ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi Liverpool dalam dua leg.

Statistik kunci & kabar cedera

Gelandang serang Beşiktaş, El Bilal Touré, absen karena cedera otot paha hingga akhir Maret. Bek Emirhan Topcu juga absen.

Galatasaray akan kehilangan Metehan Baltaci karena skorsing dan Enes Emre Buyuk yang mengalami cedera bahu.

Victor Osimhen telah mencetak 10 gol dan empat assist dalam 17 penampilan liga untuk Gala musim ini.

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Besiktas vs Galatasaray Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer S. Yalcin Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer O. Buruk

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Besiktas vs Galatasaray hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: