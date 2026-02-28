Cara menonton pertandingan Barcelona vs Villarreal di LaLiga hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris pertandingan Barcelona vs Villarreal, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Barcelona vs Villarreal dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) menjadi berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Barcelona vs Villarreal

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Pertandingan hari ini antara Barcelona dan Villarreal akan dimulai pada 28 Feb 2026, 15:15.

Ringkasan Pertandingan

Getty Images

Pertandingan krusial di puncak klasemen La Liga akan berlangsung saat Barcelona bersiap menjamu Villarreal di Spotify Camp Nou pada Sabtu ini. Dengan persaingan gelar yang semakin ketat, tim asuhan Hansi Flick berupaya memperlebar keunggulan mereka, sementara Villarreal bertekad memperkuat posisinya sebagai calon peserta Liga Champions.

Barcelona saat ini memimpin klasemen La Liga dengan 61 poin, hanya unggul satu poin dari Real Madrid. Setelah mengalami penurunan performa awal bulan ini dengan kekalahan dari Atlético Madrid dan Girona, mereka bangkit dengan kemenangan telak 3-0 atas Levante. Kemenangan di sini akan sementara memperlebar jarak menjadi empat poin, memberikan tekanan besar pada Madrid.

Villarreal menikmati musim yang gemilang di bawah asuhan Marcelino, saat ini berada di posisi ketiga dengan 51 poin. Meskipun gelar juara mungkin sulit diraih (10 poin di belakang), mereka nyaman unggul tiga poin dari Atlético Madrid dalam perburuan empat besar. Mereka memasuki pertandingan ini setelah kemenangan 2-1 atas Valencia dan memiliki kebiasaan membuat hidup sulit bagi Barça di Camp Nou.

Berita tim & susunan pemain

Performa

Rekor Head-to-Head

Peringkat

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Barcelona vs Villarreal hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: