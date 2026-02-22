Cara menonton pertandingan Barcelona vs Levante di LaLiga hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris pertandingan Barcelona vs Levante, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Barcelona vs Levante

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Pertandingan hari ini antara Barcelona dan Levante akan dimulai pada 22 Feb 2026, pukul 15:15.

Ringkasan Pertandingan

Getty Images

Barcelona akan kembali ke Spotify Camp Nou pada Minggu, 22 Februari 2026, dengan target menghentikan penurunan performa yang jarang terjadi. Setelah dua pekan yang berat yang membuat mereka tergeser dari puncak klasemen, tim asuhan Hansi Flick akan menghadapi Levante yang berjuang keras untuk menghindari zona degradasi.

Untuk pertama kalinya musim ini, ada desas-desus kekhawatiran di Catalonia. Barcelona telah kalah dalam dua pertandingan terakhirnya—kekalahan telak 4-0 dari Atlético Madrid di Copa del Rey, diikuti dengan kekalahan 2-1 di liga melawan Girona. Hasil ini memungkinkan Real Madrid untuk menyalip mereka, meninggalkan Barça di posisi kedua dan tertinggal dua poin.

Levante, di sisi lain, sedang mengalami musim yang mengerikan. Berada di peringkat ke-19, mereka tidak mencetak gol dalam tiga dari empat pertandingan liga terakhir mereka dan baru saja mengalami kekalahan tipis 1-0 dari Villarreal. Secara historis, ini adalah pertandingan yang paling ditakuti; Levante telah kalah dalam semua 16 kunjungan mereka ke Barcelona di La Liga, sebuah rekor kompetisi.

Berita tim & skuad

Form

Rekor Head-to-Head

Peringkat

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Barcelona vs Levante hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: