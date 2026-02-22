Goal.com
LaLiga
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoLevante
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Barcelona vs Levante di LaLiga hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan LaLiga antara Barcelona dan Levante, serta waktu kick-off dan berita tim.

Inilah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris pertandingan Barcelona vs Levante, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatFubo AS
InggrisPremier Sports
AustraliabeIN Sports Australia
KanadaTSN+
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiabeIN Sports Malaysia
Timur TengahbeIN Sports MENA

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Barcelona vs Levante

crest
LaLiga - LaLiga
Spotify Camp Nou

Pertandingan hari ini antara Barcelona dan Levante akan dimulai pada 22 Feb 2026, pukul 15:15.

Ringkasan Pertandingan

YamalGetty Images

Barcelona akan kembali ke Spotify Camp Nou pada Minggu, 22 Februari 2026, dengan target menghentikan penurunan performa yang jarang terjadi. Setelah dua pekan yang berat yang membuat mereka tergeser dari puncak klasemen, tim asuhan Hansi Flick akan menghadapi Levante yang berjuang keras untuk menghindari zona degradasi.

Untuk pertama kalinya musim ini, ada desas-desus kekhawatiran di Catalonia. Barcelona telah kalah dalam dua pertandingan terakhirnya—kekalahan telak 4-0 dari Atlético Madrid di Copa del Rey, diikuti dengan kekalahan 2-1 di liga melawan Girona. Hasil ini memungkinkan Real Madrid untuk menyalip mereka, meninggalkan Barça di posisi kedua dan tertinggal dua poin.

Levante, di sisi lain, sedang mengalami musim yang mengerikan. Berada di peringkat ke-19, mereka tidak mencetak gol dalam tiga dari empat pertandingan liga terakhir mereka dan baru saja mengalami kekalahan tipis 1-0 dari Villarreal. Secara historis, ini adalah pertandingan yang paling ditakuti; Levante telah kalah dalam semua 16 kunjungan mereka ke Barcelona di La Liga, sebuah rekor kompetisi.

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Barcelona vs Levante

BarcelonaHome team crest

4-3-3

Formasi

5-3-2

Home team crestLEV
13
J. Garcia
3
A. Balde
23
J. Kounde
24
E. Garcia
5
P. Cubarsi
16
F. Lopez
20
D. Olmo
21
F. de Jong
10
L. Yamal
11
Raphinha
9
R. Lewandowski
13
M. Ryan
4
A. De La Fuente
23
M. Sanchez
2
M. Moreno
3
A. Matturro
22
J. Toljan
14
U. Raghouber
24
C. Alvarez
8
J. Olasagasti
9
I. Romero
21
Etta Eyong

5-3-2

LEVAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • H. Flick

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • L. Castro

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Form

BAR
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
9/8
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

LEV
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
5/9
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
2/5

Rekor Head-to-Head

BAR

Last 5 matches

LEV

4

Menang

1

Seri

0

Menang

13

Gol tercipta

7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Peringkat

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Barcelona vs Levante hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV dan Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel Anda.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS ( biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

0