Dalam pertandingan fase grup kedua Piala SheBelieves 2026, dua tim yang berusaha bangkit dari kekalahan di pertandingan pembuka akan bertarung untuk meraih poin maksimal.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung berbahasa Inggris Argentina vs Kolombia, serta semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton Argentina vs Kolombia dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut ditayangkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Argentina vs Kolombia

Argentina vs Kolombia akan dimulai pada 4 Maret 2026 pukul 15:30 EST dan 20:30 GMT.

Ringkasan pertandingan

Pertandingan pembuka Argentina tidak berjalan sesuai harapan. Bertemu dengan Amerika Serikat pada Minggu, tuan rumah dan favorit berat, La Albiceleste kesulitan untuk memulai dan berakhir dengan kekalahan 2-0. Mereka kebobolan satu gol di setiap babak dan menciptakan sedikit peluang serangan, hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran. Hasil ini memperpanjang rekor kekalahan mereka melawan Tim Wanita AS menjadi delapan pertandingan.

Awal pertandingan Kolombia juga sama menantangnya. Bertemu Kanada, Las Chicas Superpoderosas berjuang keras tetapi kalah 4-1. Meskipun tertinggal tiga gol, mereka menunjukkan perlawanan saat Leicy Santos mencetak penalti di menit akhir. Sejenak, sepertinya momentum bisa berpihak pada mereka, hingga kartu merah Gisela Robledo beberapa menit kemudian menutup peluang comeback.

Berita tim & skuad

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Argentina vs Kolombia hari ini

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: