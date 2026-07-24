Cara menonton pertandingan Anthony Joshua vs Kristian Prenga: Tanggal, jadwal, daftar pertarungan, dan tautan streaming

Mantan juara kelas berat Anthony Joshua kembali ke atas ring untuk menghadapi Kristian Prenga pada Sabtu, 25 Juli 2026, disiarkan langsung dari Jeddah Superdome di Arab Saudi melalui layanan PPV DAZN.

Banyak yang mengira malam pertarungan besar Joshua sudah berlalu, setelah kekalahan beruntun melawan Oleksandr Usyk dan kekalahan KO yang menyakitkan dari Daniel Dubois, tetapi mantan juara dunia kelas berat dua kali ini, yang baru-baru ini berlatih bersama Usyk, bertekad untuk membuat kesan besar di Jeddah.

Joshua mungkin menjadi favorit kuat menjelang pertarungan Sabtu ini, namun ia sangat menyadari bahwa ia tidak boleh meremehkan lawannya. Kekalahan mengejutkan dan menyakitkan dari Andy Ruiz Jr. masih menghantui petinju asal Inggris ini, dan Prenga—yang telah memenangkan tiga pertarungan terakhirnya dengan KO di ronde pertama—jelas memiliki pukulan yang mematikan.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting yang Anda butuhkan menjelang pertarungan kelas berat Joshua vs Prenga di Arab Saudi, termasuk detail kartu pertarungan serta cara menonton dan menyaksikan siaran langsung seluruh aksi tersebut.

Kapan pertarungan Anthony Joshua vs Kristian Prenga berlangsung?

Tanggal : Sabtu, 25 Juli

Lokasi : Jeddah Superdome, Jeddah, Arab Saudi

Waktu : Acara PPV DAZN dimulai pukul 18.00 BST / 13.00 ET / 10.00 PT

Ring walk pertandingan utama (perkiraan) : 11 malam BST / 6 sore ET / 3 sore PT

Pertandingan Anthony Joshua vs Kristian Prenga akan digelar di Jeddah Superdome, sebuah venue serbaguna berkapasitas 40.000 kursi. Terletak di sebelah barat King Abdullah Sports City di Jeddah, venue ini telah menjadi tuan rumah berbagai pameran lokal dan internasional, serta acara olahraga dan hiburan sejak dibuka pada tahun 2021.

Anthony Joshua juga menjadi bintang utama dalam satu-satunya pertarungan tinju sebelumnya yang digelar di Jeddah Superdome. Pada Agustus 2022, pertandingan ulang AJ melawan Oleksandr Usyk, yang diberi judul 'Rage on the Red Sea', berlangsung di sana. Usyk mempertahankan gelar juara kelas berat WBA (Super), IBF, WBO, dan IBO setelah meraih kemenangan melalui keputusan terbelah.

Baru-baru ini, Jeddah Superdome telah menjadi tuan rumah beberapa acara gulat besar, yaitu WWE Night of Champions pada tahun 2023 dan WWE King and Queen of the Ring pada tahun 2024. Bintang-bintang global termasuk Cody Rhodes, Logan Paul, Brock Lesnar, dan Liv Morgan turut tampil.

Cara menonton atau streaming pertarungan Anthony Joshua vs Kristian Prenga di seluruh dunia

Pertandingan Anthony Joshua vs Kristian Prenga serta seluruh kartu pertandingan di Jeddah disiarkan langsung di DAZN PPV, dan ada beberapa cara untuk membeli akses malam pertarungan ini:

Anda dapat membeli PPV dengan biaya satu kali sebesar £19,99 / $59,99 dan juga mendapatkan uji coba gratis DAZN selama 8 hari, yang mencakup pertandingan Pierce O'Leary vs. Mark Chamberlain (untuk pelanggan di Inggris dan AS) serta Lamont Roach Jr vs. William Zepeda (hanya untuk pelanggan di AS dan Kanada), yang akan berlangsung pada akhir pekan berikutnya.

Anda juga memiliki opsi untuk berlangganan ‘DAZN Ultimate Tier’ guna menonton pertarungan Joshua vs Prenga. Paket DAZN Ultimate Tier mencakup minimal 12 PPV per tahun (termasuk Joshua vs Prenga), di samping penawaran reguler 185 pertarungan.

Pertandingan PPV lainnya yang akan datang dan termasuk dalam Ultimate Tier adalah Spence Jr. vs. Tszyu (25 Juli), Romero vs. Lopez (22 Agustus), dan Moses vs. Hrgovic (29 Agustus). Artinya, Anda tidak perlu membeli PPV-PPV tersebut satu per satu dengan biaya tambahan.

Pelanggan di AS dapat mendaftar ke Ultimate Tier sekarang dengan biaya $44,99 per bulan. Pelanggan di Inggris dapat berlangganan seharga 24,99 per bulan.

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Kartu Pertandingan Anthony Joshua vs Kristian Prenga

Kelas Berat Pertandingan Kelas Berat Anthony Joshua vs Kristian Prenga Kelas menengah super (gelar juara dunia WBO) Hamzah Sheeraz vs Simon Zachenhuber Kelas welter super (gelar juara dunia IBF) Josh Kelly vs Caoimhin Agyarko Kelas super featherweight Reito Tsutsumi vs Alvino Herrera Kelas menengah super Jacob Bank vs Pawel August Kelas welter super Nishant Dev vs Cesar Diaz

Meskipun pertarungan Joshua vs Prenga menjadi acara utama di Jeddah, ada dua pertandingan perebutan gelar dunia yang sangat seru yang akan digelar sebelum pertarungan utama tersebut. Juara kelas menengah super WBO asal Inggris, Hamzah Sheeraz, dan pemegang sabuk kelas welter super IBF, Josh Kelly, sama-sama akan melakukan pertahanan gelar pertama mereka melawan Simon Zachenhuber dan Caoimhin Agyarko.

Hamzah Sheeraz yang belum pernah kalah, terlibat dalam hasil imbang dengan keputusan terbelah melawan Carlos Adames saat terakhir kali bertarung di Arab Saudi (Riyadh) pada Februari 2025. Sejak itu, petinju kelahiran Slough ini telah meng-KO Edgar Berlanga dan Alem Begic, dan kemenangan terakhirnya itulah yang membuatnya dinobatkan sebagai juara dunia untuk pertama kalinya.

Sementara Sheeraz belakangan ini sering berkeliling dunia, bertanding di Arab Saudi, Inggris, Amerika Serikat, dan Mesir selama beberapa tahun terakhir, Josh Kelly akan mengenakan sarung tinjunya di luar Inggris untuk pertama kalinya sejak 2019. Setelah merebut sabuk juara kelas menengah ringan IBF di wilayah Timur Laut yang sangat dicintainya pada awal tahun ini, Kelly kini berupaya memperkuat statusnya dengan menghadapi lawan tangguh yang belum pernah kalah, yaitu Caoimhin Agyarko dari Irlandia.

Statistik tinju profesional Anthony Joshua

Usia : 36

Tinggi : 6′ 6″ / 198 cm

Jangkauan : 82″ / 208 cm

Jumlah pertarungan : 33

Rekor : 29-4-0

Persentase kemenangan KO/TKO : 89

Statistik tinju profesional Kristian Prenga