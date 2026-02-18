Cristiano Ronaldo kembali beraksi untuk Al Nassr, dan hal ini menjadi ancaman bagi tim tamu Arkadag.

Berikut ini adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Al Nassr FC vs Arkadag, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Al Nassr FC vs Arkadag

Al Nassr FC vs Arkadag akan dimulai pada 18 Feb 2026 pukul 18:15 GMT.

FK Arkadag dapat membanggakan rekor luar biasa dengan belum pernah kehilangan satu poin pun di liga sepanjang sejarah mereka. Sejak didirikan pada April 2023, mereka telah memenangkan semua 82 pertandingan liga. Namun, kunjungan ke Al Nassr dalam Liga Champions AFC mewakili peningkatan signifikan dalam hal kualitas.

Di babak penyisihan grup Liga Champions AFC musim ini, tim Turkmenistan meraih satu kemenangan, empat hasil imbang, dan satu kekalahan, yang membawa mereka ke babak 16 besar untuk menghadapi Al Nassr yang dipenuhi bintang, yang memenangkan leg pertama 1-0 di Turkmenistan tanpa Cristiano Ronaldo. Penyerang Portugal itu kembali bergabung setelah memboikot pertandingan timnya.

Al Nassr sedang dalam performa panas dengan delapan kemenangan beruntun di semua kompetisi sejak kekalahan 3-1 dari Al Hilal.

Joao Felix telah mencetak 13 gol dan tujuh assist dalam 21 penampilan di Saudi Pro League musim ini.

