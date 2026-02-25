Al Najma yang sedang terpuruk akan menjamu Al Nassr di Stadion Al Najma Club pada Rabu, dengan tim tamu berupaya kembali ke puncak klasemen Liga Pro Saudi.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung berbahasa Inggris pertandingan Al Najma vs Al Nassr FC, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan secara virtual mengubah lokasi Anda ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Cara menonton dan streaming langsung Al Najma vs Al Nassr secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari.

Waktu kick-off Al Najma vs Al Nassr FC

Al Najma vs Al Nassr akan dimulai pada 25 Februari 2026 pukul 14:00 EST dan 19:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Al-Najma akan menjamu Al Nassr di Stadion Al Najma Club pada Rabu untuk pertandingan Liga Pro Saudi yang mempertemukan klub terbawah liga melawan salah satu tim terkuatnya.

Getty Images

Najma mengalami kesulitan sejak promosi, hanya mengumpulkan delapan poin dari 22 pertandingan, sebagai pengingat betapa beratnya persaingan di Liga Pro Saudi. Rekor satu kemenangan, tiga imbang, dan enam kekalahan di kandang menjadi salah satu alasan utama mereka berjuang menghindari degradasi.

Al Nassr sedang dalam performa terbaik, memenangkan 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dan menjaga gawang tak kebobolan dalam delapan pertandingan terakhir. Kemenangan di sini dalam pertandingan yang tertunda akan membuat tim asuhan Jorge Jesus melompati Al Ahli ke puncak klasemen, dalam persaingan tiga tim yang benar-benar ketat untuk gelar juara, karena Al Hilal juga hanya tertinggal satu poin di belakang Al Nassr.

Getty Images

Statistik kunci & berita cedera

Al-Najma akan kehilangan Felippe Cardoso, yang diskors setelah menerima kartu merah dalam pertandingan terakhir mereka. Mohammed Al-Kunaydiri tetap absen karena cedera ligamen cruciate jangka panjang yang dialaminya pada Oktober.

Cristiano Ronaldo (20 gol) tertinggal dari Ivan Toney (23 gol) dari Al Ahli dalam perburuan gelar top scorer.

Getty Images

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Al Najma vs Al Nassr FC Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer N. El Maestro Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer J. Jesus

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Al Najma vs Al Nassr FC hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: