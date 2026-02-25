Goal.com
Saudi Pro League
team-logoAl Najma
team-logoAl Nassr FC
Cara menonton pertandingan Al Najma vs Al Nassr FC di Liga Pro Saudi hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Liga Pro Saudi antara Al Najma dan Al Nassr FC, serta waktu kick-off dan berita tim.

Al Najma yang sedang terpuruk akan menjamu Al Nassr di Stadion Al Najma Club pada Rabu, dengan tim tamu berupaya kembali ke puncak klasemen Liga Pro Saudi.

Berikut adalah tempat untuk menonton siaran langsung berbahasa Inggris pertandingan Al Najma vs Al Nassr FC, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatFubo AS
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaStarTimes Sepak Bola Dunia
Timur TengahThmanyah

Cara menonton dan streaming langsung Al Najma vs Al Nassr secara gratis

Jika Anda berencana menonton pertandingan dari Amerika Serikat, pelanggan baru Fubo dapat mengaksesnya dengan uji coba gratis selama lima hari. 

Streaming Al Najma vs Al Nassr secara langsung di FuboMulaiuji coba gratis

Waktu kick-off Al Najma vs Al Nassr FC

Saudi Pro League - Saudi Pro League

Al Najma vs Al Nassr akan dimulai pada 25 Februari 2026 pukul 14:00 EST dan 19:00 GMT.

Ringkasan pertandingan

Al-Najma akan menjamu Al Nassr di Stadion Al Najma Club pada Rabu untuk pertandingan Liga Pro Saudi yang mempertemukan klub terbawah liga melawan salah satu tim terkuatnya.

Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images

Najma mengalami kesulitan sejak promosi, hanya mengumpulkan delapan poin dari 22 pertandingan, sebagai pengingat betapa beratnya persaingan di Liga Pro Saudi. Rekor satu kemenangan, tiga imbang, dan enam kekalahan di kandang menjadi salah satu alasan utama mereka berjuang menghindari degradasi. 

Al Nassr sedang dalam performa terbaik, memenangkan 10 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dan menjaga gawang tak kebobolan dalam delapan pertandingan terakhir. Kemenangan di sini dalam pertandingan yang tertunda akan membuat tim asuhan Jorge Jesus melompati Al Ahli ke puncak klasemen, dalam persaingan tiga tim yang benar-benar ketat untuk gelar juara, karena Al Hilal juga hanya tertinggal satu poin di belakang Al Nassr.

Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images

Statistik kunci & berita cedera

Al-Najma akan kehilangan Felippe Cardoso, yang diskors setelah menerima kartu merah dalam pertandingan terakhir mereka. Mohammed Al-Kunaydiri tetap absen karena cedera ligamen cruciate jangka panjang yang dialaminya pada Oktober.

Cristiano Ronaldo (20 gol) tertinggal dari Ivan Toney (23 gol) dari Al Ahli dalam perburuan gelar top scorer. 

Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Al Najma vs Al Nassr FC

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • N. El Maestro

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • J. Jesus

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

ANA
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
4/10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

ALN
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/0
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
0/5

Rekor Head-to-Head

Klasemen

