Saudi Pro League
team-logoAl-Fayha
team-logoAl Nassr FC
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Al-Fayha vs Al Nassr FC di Liga Pro Saudi hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan Liga Pro Saudi antara Al-Fayha dan Al Nassr FC, serta waktu kick-off dan berita tim.

Di sini Anda dapat menemukan siaran langsung dalam bahasa Inggris untuk pertandingan Al-Fayha vs Al Nassr FC. Kami akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan tentang cara menonton pertandingan ini hari ini.

Amerika SerikatFubo AS
AustraliaJaringan 10
IndiaFanCode
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaStarTimes Sepak Bola Dunia
Timur TengahThmanyah

Cara menonton Al-Fayha vs Al Nassr FC dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming biasa Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) menjadi berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Al-Fayha vs Al Nassr FC

Saudi Pro League - Saudi Pro League

Pertandingan hari ini antara Al-Fayha dan Al Nassr FC akan dimulai pada 28 Februari 2026, pukul 19:00.

Ringkasan Pertandingan 

Seiring dengan semakin sengitnya persaingan gelar Liga Pro Saudi, Al-Nassr akan bertandang ke Al Majma'ah Sports City untuk menghadapi Al-Fayha yang tangguh.

Dengan Al-Nassr terlibat dalam pertarungan sengit di puncak klasemen melawan Al-Hilal dan Al-Ahli, setiap poin sangat krusial. Sementara itu, Al-Fayha berusaha mempertahankan stabilitas di tengah klasemen dan berperan sebagai "pembunuh raksasa" di kandang mereka sendiri.

Al-Fayha menjadi simbol "ketidakstabilan" musim ini. Meskipun baru saja meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Al-Taawoun, mereka diikuti dengan hasil imbang 1-1 melawan NEOM SC. Mereka terkenal sulit ditaklukkan di kandang, namun kelemahan pertahanan mereka telah merugikan mereka saat menghadapi tim-tim elit liga.

"Ksatria Najd" saat ini berada dalam persaingan ketat untuk gelar juara. Setelah kemenangan telak 5-0 atas Al-Najma, kepercayaan diri mereka berada di puncak. Cristiano Ronaldo terus menantang usia, sementara kedatangan João Félix memberikan sentuhan kreatif yang berhasil menembus pertahanan terkuat di liga.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Al-Fayha vs Al Nassr FC

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Emanuel

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • J. Jesus

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Performa

ALF
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
8/6
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

ALN
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
13/0
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
0/5

Rekor Head-to-Head

ALF

Last 5 matches

ALN

0

Menang

0

Seri

5

Menang

3

Gol tercipta

14
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Peringkat

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Al-Fayha vs Al Nassr FC hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server di mana pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV dan Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel Anda.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menayangkan streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

