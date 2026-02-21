Cara menonton pertandingan Ajax vs NEC Nijmegen di Eredivisie hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Inilah tempat untuk menonton siaran langsung Ajax vs NEC Nijmegen dalam bahasa Inggris, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Waktu kick-off Ajax vs NEC Nijmegen

Eredivisie - Eredivisie Johan Cruijff ArenA

Pertandingan hari ini antara Ajax dan NEC Nijmegen akan dimulai pada 21 Februari 2026 pukul 20:00.

Prakiraan Pertandingan

Pertandingan besar antara dua tim papan atas akan menjadi sorotan di Johan Cruijff ArenA pada Sabtu ini, saat Ajax dan NEC Nijmegen bertarung head-to-head. Kedua tim saat ini sama-sama mengoleksi 42 poin, menjadikan pertandingan ini sebagai "pertandingan enam poin" untuk kualifikasi Eropa.

Ajax memasuki pertandingan ini setelah kemenangan telak 4-1 atas Fortuna Sittard, yang mengakhiri rentetan tiga pertandingan tanpa kemenangan. Di bawah asuhan Fred Grim, tim Amsterdam telah mengubah markas mereka menjadi benteng, namun mereka akan menghadapi ujian terberat dalam beberapa pekan terakhir melawan "kuda hitam" liga.

NEC Nijmegen, yang saat ini berada di peringkat ketiga berdasarkan selisih gol, sedang menjalani musim yang historis. Dick Schreuder telah mengubah tim ini menjadi mesin serangan balik yang klinis, yang memimpin liga dalam jumlah gol yang dicetak di luar PSV. Mereka imbang 2-2 dengan Ajax pada awal musim ini dan secara terkenal mengalahkan mereka 3-0 di Amsterdam pada Mei lalu.

Berita tim & susunan pemain

Form

Rekor Head-to-Head

Klasemen

