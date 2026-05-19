Cara menonton dan menyiarkan langsung Piala Dunia FIFA 2026 di YouTube

Piala Dunia FIFA 2026 menandai perubahan besar dalam siaran sepak bola digital, dengan YouTube menjadi platform pilihan resmi FIFA untuk turnamen ini. Penggemar di seluruh dunia kini dapat mengakses cuplikan pertandingan langsung, sorotan pertandingan, liputan dari para kreator, serta siaran langsung pertandingan tertentu secara gratis langsung melalui YouTube, sementara pemirsa di Amerika Serikat dapat menonton setiap pertandingan secara langsung melalui YouTube TV.

Di sini, GOAL merangkum di mana Anda dapat menonton siaran langsung gratis, cuplikan pertandingan, penyiar resmi, dan ketersediaan global.

Apakah Anda dapat menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung di YouTube?

Piala Dunia FIFA 2026 menandai turnamen pertama di mana YouTube secara resmi diintegrasikan ke dalam strategi penayangan digital global FIFA sebagai platform pilihan yang ditunjuk. Melalui kemitraan dengan pemegang hak siar regional dan penyiar, penggemar di seluruh dunia akan dapat mengakses jangkauan konten Piala Dunia langsung yang lebih luas melalui platform YouTube dibandingkan edisi turnamen sebelumnya.

Untuk pertama kalinya, penyiar yang berpartisipasi memiliki opsi untuk menyiarkan 10 menit pertama setiap pertandingan Piala Dunia secara langsung di saluran YouTube resmi mereka. Inisiatif ini dirancang untuk memperluas aksesibilitas global dan mendorong keterlibatan di antara pemirsa yang semakin banyak menonton sepak bola melalui platform digital dan seluler.

Di wilayah-wilayah tertentu, stasiun penyiaran juga dapat memilih untuk menayangkan siaran langsung pertandingan secara gratis di YouTube, meskipun ketersediaannya akan bervariasi tergantung pada perjanjian hak siar regional. Selain konten siaran langsung pertandingan, saluran YouTube resmi FIFA juga diperkirakan akan menyajikan cuplikan pertandingan yang lebih lengkap, rangkuman pertandingan, liputan yang dipandu oleh kreator, akses ke balik layar, serta arsip pertandingan Piala Dunia dari masa lalu sepanjang turnamen.

Panduan Global YouTube Piala Dunia FIFA 2026

Wilayah / Negara Penyiar Resmi Platform Streaming Lainnya Australia SBS SBS On Demand Brasil Grupo Globo / CazéTV Globoplay Kanada Bell Media (TSN, CTV, RDS) TSN Direct, RDS Direct Prancis beIN Sports / M6 beIN CONNECT, 6play Jerman ARD / ZDF / Magenta Sport ZDF Mediathek, MagentaTV India & Asia Selatan Viacom18 / JioCinema JioCinema Italia RAI RaiPlay Jepang DAZN / NHK DAZN Meksiko TelevisaUnivision / TV Azteca ViX Timur Tengah & Afrika Utara (MENA) beIN Sports beIN CONNECT Selandia Baru TVNZ TVNZ+ Portugal Sport TV Aplikasi Sport TV Afrika Selatan SuperSport / SABC DStv Stream, SABC+ Korea Selatan JTBC / KBS Aplikasi siaran regional Spanyol RTVE / DAZN RTVE Play, DAZN Afrika Sub-Sahara New World TV / SuperSport Platform streaming regional Inggris BBC / ITV BBC iPlayer, ITVX Amerika Serikat FOX Sports / Telemundo YouTube TV, Aplikasi FOX Sports, Peacock, Tubi

Cara menonton Piala Dunia FIFA 2026 di YouTube secara gratis

Penggemar yang ingin menonton konten Piala Dunia gratis di YouTube hanya perlu mengakses aplikasi atau situs web YouTube standar, yang tersedia di smartphone, tablet, Smart TV, komputer desktop, dan konsol game. Penonton dapat mencari saluran resmi FIFA atau akun YouTube terverifikasi dari penyiar regional mereka untuk mengakses siaran langsung, cuplikan, sorotan, dan liputan turnamen yang tersedia.

Karena ketersediaan siaran Piala Dunia gratis akan berbeda-beda di setiap negara, pengguna disarankan untuk berlangganan saluran penyiar resmi dan mengaktifkan notifikasi sebelum turnamen dimulai. Hal ini akan membantu pemirsa menerima pemberitahuan setiap kali cuplikan langsung, pertandingan gratis, konferensi pers, atau paket sorotan tersedia di wilayah mereka.

Saluran YouTube resmi FIFA juga diharapkan menjadi pusat konten terkait turnamen, termasuk momen-momen ikonik Piala Dunia, fitur yang berfokus pada pemain, analisis taktik, dan pembaruan harian selama kompetisi berlangsung.

Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 mana saja yang akan ditayangkan di YouTube?

Tidak semua pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 akan tersedia untuk ditayangkan secara lengkap di YouTube, karena hak siar masih bervariasi di berbagai negara dan wilayah. Namun, perjanjian FIFA dengan YouTube memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pemegang hak resmi untuk mendistribusikan konten langsung tertentu melalui platform tersebut.

Sebagai bagian dari kemitraan ini, stasiun penyiaran yang berpartisipasi di seluruh dunia dapat menayangkan10 menit pertama setiap pertandingan secara langsung di YouTube. Ketersediaan pertandingan secara pasti pada akhirnya akan bergantung pada perjanjian siaran lokal di masing-masing negara. Di beberapa wilayah, YouTube mungkin berfungsi terutama sebagai platform untuk menayangkan cuplikan pertandingan dan konten tambahan, sementara di wilayah lain, YouTube dapat menawarkan siaran langsung gratis tambahan selama turnamen berlangsung.

Apa perbedaan antara YouTube dan YouTube TV untuk Piala Dunia?

Meskipun kedua layanan ini dimiliki oleh Google, YouTube dan YouTube TV menawarkan pengalaman menonton yang sangat berbeda bagi penggemar sepak bola yang mengikuti Piala Dunia FIFA 2026.

Platform YouTube standar berfokus terutama pada konten digital gratis, termasuk pratinjau langsung, cuplikan, Shorts, analisis pasca-pertandingan, liputan kreator, dan kemungkinan siaran langsung pertandingan gratis tertentu tergantung pada perjanjian penyiar regional. Platform ini dirancang sebagai platform global yang mudah diakses dan dapat digunakan tanpa berlangganan.

Sementara itu, YouTube TV adalah layanan streaming televisi langsung berbayar yang saat ini hanya tersedia di Amerika Serikat. Alih-alih menawarkan cuplikan atau cuplikan singkat, YouTube TV memberikan akses ke siaran langsung lengkap melalui saluran televisi resmi yang menayangkan Piala Dunia, termasuk FOX, FS1, Telemundo, dan Universo.

Bagi pemirsa yang menginginkan liputan turnamen lengkap mulai dari pertandingan pembuka hingga final, YouTube TV berfungsi lebih sebagai layanan pengganti TV kabel tradisional, sedangkan aplikasi YouTube utama beroperasi sebagai platform pendamping digital gratis.

Apakah YouTube TV menayangkan setiap pertandingan Piala Dunia FIFA 2026?

Penggemar di Amerika Serikat akan dapat menonton setiap pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui YouTube TV, asalkan mereka berlangganan paket yang mencakup mitra siaran resmi turnamen tersebut.

Layanan streaming ini menayangkan FOX dan FS1 untuk siaran berbahasa Inggris, sementara Telemundo dan Universo menyiarkan dalam bahasa Spanyol selama turnamen berlangsung. Karena format turnamen 2026 yang diperluas mencakup 104 pertandingan, YouTube TV menawarkan platform terpusat bagi penonton untuk menyaksikan setiap pertandingan secara langsung tanpa perlu berlangganan TV kabel konvensional.

Salah satu keunggulan utama YouTube TV selama Piala Dunia adalah fitur menonton yang berfokus pada olahraga, termasuk fungsi Cloud DVR tanpa batas, yang memungkinkan penggemar merekam pertandingan dan menontonnya nanti. Layanan ini juga mencakup fungsi “Key Plays”, yang memungkinkan pemirsa untuk dengan cepat mengetahui momen-momen penting jika mereka bergabung menonton pertandingan setelah kick-off.

Meskipun YouTube TV menyediakan liputan lengkap di Amerika Serikat, pemirsa internasional masih harus bergantung pada pemegang hak siar lokal dan perjanjian penyiaran di negara masing-masing.

Apakah Anda dapat menonton Piala Dunia FIFA 2026 di YouTube secara internasional?

Liputan Piala Dunia olehYouTube akan menjangkau jauh melampaui Amerika Serikat, dengan beberapa penyiar internasional yang diperkirakan akan menggunakan platform ini untuk mendistribusikan konten terkait pertandingan selama turnamen berlangsung.

Di berbagai wilayah di Eropa, Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Selatan, pemegang hak siar resmi diperkirakan akan menyediakan berbagai jenis liputan di YouTube, termasuk cuplikan pertandingan, konferensi pers, acara analisis, wawancara pemain, serta konten siaran langsung tertentu. Jenis konten yang tersedia akan sangat bervariasi tergantung pada perjanjian lisensi lokal masing-masing penyiar.

Penyiar seperti SuperSport di Afrika Selatan, beIN Sports di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta beberapa jaringan olahraga regional di Asia dan Amerika Selatan diharapkan memanfaatkan YouTube sebagai platform digital sekunder untuk melengkapi liputan televisi utama mereka selama turnamen.

Akibatnya, YouTube dapat menjadi salah satu tujuan global yang paling banyak digunakan untuk konten tambahan Piala Dunia selama kompetisi berlangsung, terutama di kalangan pemirsa yang lebih muda dan yang mengutamakan perangkat seluler.

Apakah siaran Piala Dunia FIFA 2026 di YouTube akan diblokir secara geografis?

Beberapa siaran Piala Dunia dan konten langsung di YouTube diperkirakan akan dibatasi secara geografis, tergantung pada hak siar regional. Meskipun kemitraan FIFA dengan YouTube memperluas akses global terhadap liputan turnamen, ketersediaannya tetap diatur oleh perjanjian hak siar media lokal, yang menentukan konten apa saja yang boleh ditayangkan di setiap negara.

Akibatnya, pemirsa di beberapa wilayah mungkin memiliki akses ke siaran langsung pertandingan gratis, sementara yang lain mungkin hanya menerima cuplikan dan konten singkat. Pembatasan ini akan bervariasi tergantung pada penyiar dan wilayah selama turnamen berlangsung.

Bagi penggemar yang ingin mengakses siaran di negara asal mereka saat bepergian atau membuka blokir siaran yang dibatasi wilayah, VPN dapat menjadi cara yang aman untuk tetap mengakses siaran Piala Dunia yang biasa mereka tonton.

Saluran YouTube mana yang akan menayangkan konten Piala Dunia FIFA 2026?

Saluran YouTube resmi FIFA diperkirakan akan memainkan peran penting selama turnamen dengan menayangkan cuplikan pertandingan, konten arsip, fitur di balik layar, wawancara, dan liputan digital pertama di seluruh kompetisi.

Selain saluran resmi FIFA, stasiun televisi regional juga diperkirakan akan menayangkan konten Piala Dunia melalui akun YouTube terverifikasi mereka masing-masing. Saluran-saluran tersebut antara lain yang dikelola oleh FOX Soccer, Telemundo Deportes, beIN Sports, SuperSport, JTBC, KBS, dan pemegang hak siar resmi lainnya, tergantung pada wilayahnya.

Karena ketersediaan siaran berbeda-beda di setiap negara, penonton disarankan untuk mengikuti saluran YouTube FIFA dan penyiar lokal mereka sebelum turnamen dimulai untuk memastikan mereka tidak melewatkan pratinjau langsung, rangkuman pertandingan, atau kemungkinan siaran pertandingan gratis.

Apakah Anda dapat menonton Piala Dunia di YouTube seluler, Smart TV, dan konsol?

Aplikasi YouTube akan tersedia di berbagai perangkat selama Piala Dunia FIFA 2026, menjadikannya salah satu cara paling mudah bagi penggemar untuk mengikuti konten turnamen secara global.

Para penonton dapat mengakses siaran langsung dan cuplikan Piala Dunia melalui ponsel pintar, tablet, peramban desktop, Smart TV, Android TV, Apple TV, perangkat yang mendukung Chromecast, serta konsol game seperti PlayStation dan Xbox. Hal ini memungkinkan para penggemar untuk beralih dengan lancar antara menonton di perangkat seluler dan pengalaman menonton di layar yang lebih besar sepanjang turnamen.

Pelanggan YouTube TV di Amerika Serikat juga dapat menonton siaran langsung pertandingan secara penuh di berbagai perangkat yang didukung menggunakan aplikasi YouTube TV, sehingga memberikan fleksibilitas bagi para penggemar yang menonton pertandingan di rumah atau saat bepergian.