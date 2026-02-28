Cara menonton & streaming Emanuel Navarrete vs Eduardo Nunez: Tanggal, daftar pertandingan, tautan streaming, dan informasi lainnya

Penggemar tinju siap menyaksikan malam besar pada Sabtu, 28 Februari 2026, saat Emanuel Navarrete dan Eduardo “Sugar” Nunez bertarung dalam pertarungan unifikasi gelar kelas super-featherweight di Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona.

Kedua petinju akan bertarung dengan gelar dunia dipertaruhkan - sabuk WBO Navarrete dan sabuk IBF Nunez - dalam pertarungan yang dijuluki sebagai pertarungan all-Mexican di kelas 130 lbs. Performa terbaru menunjukkan aksi yang tak henti-henti, dengan 27 kemenangan KO Nunez dan gaya agresif serta tak kenal lelah Navarrete yang kemungkinan besar akan memicu pertarungan utama yang eksplosif. Pertandingan lengkap akan disiarkan secara langsung di DAZN dan menampilkan lineup pendukung yang kuat untuk malam pertarungan.

Berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui tentang Navarrete vs. Nunez, mulai dari tanggal pertarungan dan waktu mulai global hingga cara menonton dan streaming di seluruh dunia.

Kapan pertarungan Emanuel Navarrete vs Eduardo Nunez?

Tanggal: Sabtu, 28 Februari 2026

Sabtu, 28 Februari 2026 Tempat: Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, Amerika Serikat

Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, Amerika Serikat Waktu mulai: Sekitar pukul 8:00 PM ET / 1:00 AM GMT (Minggu) dengan pertandingan utama diharapkan berlangsung setelah pertandingan pendahuluan.

Pertarungan unifikasi kelas super-featherweight ini menjadi sorotan utama kartu pertandingan Matchroom Boxing yang disiarkan langsung dari Arizona, dengan pertandingan pembuka dimulai lebih awal pada malam hari.

Cara menonton atau streaming Emanuel Navarrete vs Eduardo Nunez

📺 DAZN: Seluruh jadwal pertarungan, termasuk Navarrete vs Nunez, akan disiarkan secara langsung di DAZN di seluruh dunia dengan berlangganan. Anda dapat menontonnya di smart TV, ponsel, tablet, browser web, dan perangkat streaming.

Seluruh jadwal pertarungan, termasuk Navarrete vs Nunez, akan disiarkan secara langsung di DAZN di seluruh dunia dengan berlangganan. Anda dapat menontonnya di smart TV, ponsel, tablet, browser web, dan perangkat streaming. 🔗 Tautan streaming: Kunjungi halaman resmi DAZN untuk mendaftar dan menonton secara langsung.

Kunjungi halaman resmi DAZN untuk mendaftar dan menonton secara langsung. Informasi langganan DAZN: Paket langganan DAZN saat ini mencakup opsi bulanan atau tahunan, memberikan akses ke tinju, MMA, dan olahraga pertarungan langsung lainnya. Langganan bervariasi tergantung wilayah dan sering kali termasuk tayangan ulang dan sorotan.

Kartu pertandingan Emanuel Navarrete vs Eduardo Nunez

Berikut adalah kartu pertarungan yang telah dikonfirmasi untuk acara Sabtu ini, yang akan berlangsung di Glendale:

Pertarungan Berat / Detail Emanuel Navarrete vs Eduardo Nunez Unifikasi Gelar Dunia Kelas Super-Bulu IBF & WBO Tahmir Smalls vs Abel Ramos Kelas Welter Emiliano Vargas vs Agustin Quintana Kelas Super Ringan Arturo Cardenas vs Jordan Martinez Kelas Super Bantam Hector Beltran Jr vs Cesar Diaz Kelas Bulu / Kartu Utama

Navarrete & Nunez: Perbandingan Statistik

Emanuel Navarrete

Julukan: “Vaquero”

Gelaran: Juara WBO Kelas Super-Bulu

Rekor: 39-2-1 (32 KO)

Profil: Seorang petinju yang ditakuti dengan pukulan yang mematikan dan output yang tak kenal lelah, Navarrete adalah salah satu juara dunia paling menarik dalam tinju.

Eduardo “Sugar” Nunez

Julukan: “Sugar”

Gelaran: Juara Kelas Super-Bulu IBF

Rekor: 29-1 (27 KO)

Profil: Seorang petinju KO yang brutal dan penguasa IBF saat ini, Nunez memiliki salah satu rasio KO terbaik di divisi ini.

Di mana lagi menonton pertarungan

Aplikasi DAZN: Tersedia di perangkat seperti TV pintar, ponsel, tablet, konsol game, dan PC.

Ulangi & sorotan: Jika Anda melewatkan siaran langsung, ulangi dan sorotan akan tersedia melalui platform DAZN.