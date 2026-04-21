Cara mengikuti Tunisia di Piala Dunia 2026: Di mana mendapatkan tiket, penerbangan, pemesanan, dan lainnya

Elang Kartago siap kembali terbang di panggung dunia pada Piala Dunia FIFA 2026.

Setelah penampilan yang tangguh di Qatar, termasuk kemenangan bersejarah atas Prancis, Tunisia telah memperkuat reputasinya sebagai lawan yang tangguh bagi tim-tim raksasa dunia mana pun.

GOAL menyediakan panduan lengkap tentang cara mendapatkan tiket pertandingan, memesan penerbangan terbaik dari Tunis atau Monastir, dan menemukan akomodasi yang sempurna untuk perjalanan Tunisia di Meksiko dan Amerika Serikat.

Bagaimana jadwal grup Tunisia di Piala Dunia 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan Tempat Tiket Senin, 15 Juni Swedia vs Tunisia Estadio Monterrey (Guadalupe, Meksiko) Tiket Minggu, 21 Juni Tunisia vs Jepang Estadio Monterrey (Guadalupe, Meksiko) Tiket Jumat, 26 Juni Tunisia vs Belanda Stadion Arrowhead (Kansas City, MO) Tiket

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan Tunisia di Piala Dunia 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, tingkat ketersediaan utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA dan terbuka hingga akhir turnamen Piala Dunia.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Bagaimana cara membeli tiket pesawat untuk menonton Tunisia di Piala Dunia 2026?

Untuk mendukung Tunisia, Anda perlu merencanakan perjalanan antara Meksiko dan Amerika Serikat. Sebagian besar penggemar yang berangkat dari Tunisia akan terbang dari Bandara Internasional Tunis-Carthage (TUN), kemungkinan dengan transit melalui bandara-bandara penghubung di Eropa seperti Paris, Madrid, atau Frankfurt untuk mencapai Amerika Utara.

Monterrey (Pertandingan 1 & 2): Untuk dua pertandingan pertama, para penggemar disarankan terbang ke Bandara Internasional Monterrey (MTY). Bandara ini merupakan hub utama di bagian utara Meksiko dengan banyak koneksi dari hub-hub di Texas seperti Houston dan Dallas jika Anda datang melalui AS.

Kansas City (Pertandingan ke-3): Bandara Internasional Kansas City (MCI) melayani pertandingan terakhir fase grup. Terdapat penerbangan domestik yang sering dari bandara-bandara utama AS, sehingga memudahkan perjalanan setelah berada di Meksiko.

Kami merekomendasikan menggunakan Skyscanner untuk memantau penurunan harga. Maskapai seperti Air France, Lufthansa, dan United merupakan pilihan populer untuk perjalanan multi-rute dari Tunisia ke Amerika Utara.

Berapa harga tiket penerbangan Piala Dunia 2026?

Biaya perjalanan selama musim panas 2026 diperkirakan akan tinggi. Penerbangan dari Tunis ke Meksiko atau AS biasanya berkisar antara $1.100 hingga $1.800 USD selama turnamen berlangsung. Pemesanan lebih awal sangat penting untuk mendapatkan harga terbaik.

Tanggal Berangkat dari Tujuan Perkiraan Biaya (USD) 13 Juni Tunis (TUN) Monterrey (MTY) $1.200 23 Juni Monterrey (MTY) Kansas City (MCI) $250 29 Juni Kansas City (MCI) Tunis (TUN) $1.350

Di mana sebaiknya menginap untuk menonton pertandingan Tunisia di Piala Dunia 2026?

Dengan pertandingan yang digelar di dua wilayah yang sangat berbeda, para penggemar sebaiknya mencari akomodasi yang menawarkan fleksibilitas.

Monterrey (Pertandingan 1 & 2)

Estadio Monterrey terletak di Guadalupe. Menginap di kawasan San Pedro Garza García menawarkan hotel-hotel mewah dan lingkungan yang aman, sementara Monterrey Centro menawarkan suasana yang lebih ramai dengan akses yang lebih mudah ke transportasi umum dan landmark lokal.

Kansas City (Pertandingan ke-3)

Arrowhead Stadium agak jauh dari pusat kota. Menginap di Power & Light District di Pusat Kota Kansas City akan membuat Anda dekat dengan FIFA Fan Festival, sementara menginap di dekat Country Club Plaza menawarkan pengalaman menginap yang lebih indah dengan pilihan tempat makan yang lezat.

Logistik Lokal: Berkeliling di Amerika Utara

Menjelajahi hari-hari pertandingan di Meksiko dan AS membutuhkan pengetahuan lokal:

Layanan Transportasi Berbagi Tumpangan: Baik Uber maupun Lyft sangat penting di AS. Di Monterrey, Uber tersedia secara luas dan lebih aman daripada taksi yang dihentikan di jalan bagi wisatawan mancanegara.

Transportasi Umum: Monterrey memiliki sistem metro yang bersih (Metrorrey) yang berguna, meskipun lalu lintas menuju stadion tetap padat. Transportasi umum di Kansas City terbatas, sehingga layanan berbagi tumpangan menjadi pilihan utama.

Bagaimana cara tetap terhubung selama Piala Dunia di Amerika Utara?

Bepergian antara Meksiko dan Amerika Serikat berarti Anda memerlukan paket data yang berfungsi lintas batas. Tetap terhubung sangat penting untuk menunjukkan tiket digital Anda di gerbang atau memesan layanan berbagi tumpangan setelah pertandingan. Untuk menghindari tagihan roaming yang besar dari penyedia layanan Anda, eSIM adalah solusinya.

Dengan eSIM, Anda bisa mendapatkan paket data yang mudah diaktifkan, sehingga Anda bisa langsung online begitu tiba di Monterrey atau Kansas City.

Pemain Tunisia yang patut diperhatikan di Piala Dunia: