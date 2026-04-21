Cara mengikuti tim Mesir di Piala Dunia 2026: Di mana mendapatkan tiket, penerbangan, pemesanan, dan lainnya

Timnas Mesir siap kembali menaklukkan panggung dunia. Setelah melalui masa pembenahan dan penampilan dominan di kualifikasi kontinental, Timnas Mesir siap membawa warisan sepak bola yang kaya ke Piala Dunia FIFA 2026.
Dengan basis penggemar yang paling bersemangat di dunia, perjalanan Mesir di Amerika Utara diperkirakan akan dipenuhi lautan warna merah, putih, dan hitam, saat para pendukung dari Kairo hingga California berkumpul untuk menyaksikan raja-raja Afrika.
GOAL menghadirkan panduan lengkap tentang cara mendapatkan tiket pertandingan, memesan penerbangan terbaik dari Kairo atau Alexandria, serta menemukan akomodasi yang sempurna untuk perjalanan Mesir di Amerika Serikat dan Meksiko.
Bagaimana jadwal grup Mesir di Piala Dunia 2026?
|Tanggal
|Pertandingan (waktu setempat)
|Tempat
|Tiket
|Selasa, 16 Juni
|Mesir vs Korea Selatan (16.00)
|Estadio Azteca (Kota Meksiko, Meksiko)
|Tiket
|Senin, 22 Juni
|Mesir vs Denmark (19.00)
|Stadion SoFi (Los Angeles, CA)
|Tiket
|Sabtu, 27 Juni
|AS vs Mesir (20.00)
|Stadion MetLife (East Rutherford, NJ)
|Tiket
Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan Mesir di Piala Dunia 2026?
Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.
Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.
Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA dan terbuka hingga akhir turnamen Piala Dunia.
- Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
- Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.
Bagaimana cara membeli tiket pesawat untuk menonton Mesir di Piala Dunia 2026?
Bagi penggemar yang bepergian dari Mesir, Bandara Internasional Kairo (CAI) tetap menjadi hub utama. Sebagian besar rute ke Meksiko atau AS akan melibatkan transit di kota-kota Eropa seperti London, Istanbul, atau Frankfurt.
- Mexico City (Pertandingan 1): Terbang ke Bandara Internasional Mexico City (MEX). Bandara ini terhubung dengan baik ke kota-kota besar di AS, sehingga memudahkan transisi ke tahap berikutnya dari tur.
- Los Angeles (Pertandingan 2): Gunakan Bandara Internasional Los Angeles (LAX). Ini adalah hub besar dengan banyak pilihan penerbangan internasional dan domestik.
- New York/New Jersey (Pertandingan 3): Bandara Internasional Newark Liberty (EWR) adalah yang terdekat dengan MetLife Stadium, meskipun JFK dan LaGuardia juga merupakan pilihan yang layak di wilayah metropolitan tersebut.
Berapa harga tiket pesawat Piala Dunia 2026?
Musim panas adalah musim puncak perjalanan, dan Piala Dunia menambah biaya tambahan. Penerbangan dari Kairo ke kota-kota tuan rumah saat ini rata-rata berkisar antara $1.300 hingga $2.000 USD untuk tiket pulang-pergi. Penerbangan domestik di Amerika Utara lebih terjangkau tetapi sebaiknya dipesan jauh-jauh hari untuk menghindari lonjakan harga pada hari pertandingan.
|Tanggal
|Berangkat Dari
|Tujuan
|Perkiraan Biaya (USD)
|12 Juni
|Kairo (CAI)
|Kota Meksiko (MEX)
|$1.450
|19 Juni
|Kota Meksiko (MEX)
|Los Angeles (LAX)
|$310
|24 Juni
|Los Angeles (LAX)
|Newark (EWR)
|$280
Di mana tempat menginap untuk menonton pertandingan Mesir di Piala Dunia 2026?
Kota Meksiko (Pertandingan 1)
Menginaplah di kawasan Paseo de la Reforma atau Polanco. Kawasan ini aman, mewah, dengan makanan lezat, dan akses langsung ke jalur metro menuju Estadio Azteca. Ini adalah tempat yang sempurna untuk menikmati suasana sebelum pertandingan.
Los Angeles (Pertandingan 2)
Untuk pertandingan di SoFi Stadium, pertimbangkan untuk menginap di Santa Monica jika Anda ingin menikmati pengalaman pantai, atau Downtown LA (DTLA) untuk akses transportasi yang lebih baik. Inglewood memiliki banyak hotel yang lebih dekat ke stadion, yang sangat cocok untuk menghindari kemacetan lalu lintas LA yang terkenal pada hari pertandingan.
East Rutherford/New York (Pertandingan 3)
Meskipun MetLife Stadium berada di New Jersey, banyak penggemar memilih menginap di Manhattan untuk berwisata. Namun, menginap di Jersey City atau Hoboken menawarkan suasana yang lebih santai dan perjalanan yang lebih singkat ke stadion melalui kereta PATH atau shuttle khusus hari pertandingan.
Logistik Lokal: Berkeliling di Amerika Utara
Menjelajahi kota-kota besar ini memerlukan perencanaan:
- Layanan Berbagi Tumpangan: Uber mendominasi di Meksiko dan AS. Di Los Angeles, Lyft juga menjadi pemain utama dan sering menawarkan tarif yang kompetitif.
- Transportasi Umum: Metro di Mexico City sangat murah dan efisien. Di New York, kereta bawah tanah adalah pilihan terbaik Anda. Namun, di LA, lebih baik mengandalkan layanan berbagi tumpangan.
Bagaimana cara tetap terhubung selama Piala Dunia di Amerika Utara?
Antara mengecek skor langsung dan menggunakan GPS untuk menuju stadion, Anda akan membutuhkan koneksi data yang andal. Biaya roaming internasional bisa sangat mahal, jadi kami merekomendasikan menggunakan eSIM untuk menekan biaya saat bepergian di Meksiko dan AS.
Pemain kunci Mesir di Piala Dunia yang patut diperhatikan:
- Mohamed Salah: Tokoh utama. Semua mata akan tertuju pada penyerang Liverpool ini saat ia berusaha membawa negaranya meraih kejayaan.
- Mostafa Mohamed: Striker tangguh yang kehadirannya secara fisik akan sangat penting dalam menghadapi pertahanan Eropa dan Amerika Utara yang kokoh.
- Omar Marmoush: Kecepatan dan kreativitasnya di sayap menjadi pelengkap sempurna bagi ancaman gol yang ditimbulkan oleh Salah.
- Mohamed Elneny: Kehadiran pemain berpengalaman di lini tengah yang memberikan disiplin taktis yang dibutuhkan di panggung dunia.