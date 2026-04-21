Cara mengikuti Mo Salah di Piala Dunia 2026: Tiket Piala Dunia Mesir, harga, dan informasi lainnya

Timnas Mesir kembali ke panggung terbesar di dunia. Dipimpin oleh kapten legendaris dan ikon global mereka, Mohamed Salah, Mesir berhasil melewati babak kualifikasi yang berat untuk memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026.

Mesir tergabung dalam grup yang menarik, yang akan membawa mereka berkeliling Amerika Utara, menghadirkan keajaiban sang Raja Mesir kepada para penggemar di beberapa stadion paling ikonik di dunia.

Dengan performa Salah yang konsisten di level tertinggi bersama Liverpool, antusiasme untuk melihatnya mengenakan seragam merah Mesir di Piala Dunia telah mencapai puncaknya.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan, mulai dari tingkatan harga terbaru hingga pasar sekunder. Kami telah melacak cara terbaik bagi Anda untuk mengamankan tempat duduk dan menyaksikan para Firaun memburu kejayaan.

Kapan Mesir akan bertanding di Piala Dunia 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket 15 Juni 2026 Mesir vs Belgia SoFi Stadium, Los Angeles, CA Tiket 21 Juni 2026 Selandia Baru vs Mesir BC Place, Vancouver, BC Tiket 27 Juni 2026 Mesir vs Iran MetLife Stadium, East Rutherford, NJ Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Mesir 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Mesir?

Harga tiket Piala Dunia 2026 tunduk pada penetapan harga dinamis, yang berarti biayanya berfluktuasi berdasarkan tempat, lawan, dan kedekatan dengan acara. Menonton ikon global seperti Mohamed Salah tentu saja membuat harga menjadi lebih tinggi karena tingginya minat.

Kategori 3 (Termurah): Kursi-kursi ini biasanya terletak di tribun atas atau di belakang gawang. Meskipun harga resmi mulai dari sekitar $70, tingginya permintaan untuk pertandingan Mesir membuat tiket-tiket ini saat ini dijual di pasar sekunder dengan harga antara $180 dan $400.

Kategori 2: Kursi-kursi ini menawarkan keseimbangan yang bagus antara harga dan pemandangan, biasanya terletak di sudut-sudut atau bagian tengah tribun. Harganya berkisar antara $450 hingga $900.

Kategori 1: Pengalaman premium. Kursi-kursi ini berada di sepanjang pinggir lapangan dan menawarkan pemandangan terbaik untuk menyaksikan keahlian Salah di sayap. Harganya bisa berkisar dari $1.200 hingga lebih dari $3.000 untuk pertandingan grup yang sangat dinanti.

Hospitality: Bagi penggemar yang mencari kemewahan, paket hospitality mencakup katering gourmet dan akses ke lounge. Paket ini biasanya mulai dari $1.500 dan bisa mencapai $15.000 untuk suite pribadi di stadion seperti MetLife atau SoFi.

Strategi terbaik untuk menghemat uang adalah dengan membeli tiket segera setelah rencana perjalanan Anda dipastikan. Tiket termurah selalu habis terjual lebih dulu, dan harga jarang turun menjelang tanggal dimulainya turnamen.

Bagaimana cara membeli tiket hospitality Mesir?

Jika Anda ingin menonton tim Mesir dengan gaya, ada beberapa tingkatan layanan hospitality yang tersedia untuk Piala Dunia 2026:

Match Club: Ini adalah tingkatan layanan tamu tingkat dasar, yang menawarkan tempat duduk kategori premium serta akses ke menu ala deli dan area bar bersama sebelum dan sesudah pertandingan.

Match Pavilion: Tingkat yang lebih tinggi, dilengkapi dengan lounge ber-AC, hidangan mewah, dan pemandangan stadion yang superior. Harga umumnya mulai dari sekitar $2.500 per pertandingan.

The Pearl Lounge: Terletak di venue-venue utama seperti MetLife Stadium, ini menawarkan kemewahan terbaik, termasuk hidangan enam macam dan layanan concierge khusus.

Ikuti Tim Anda: Paket perhotelan khusus yang memastikan Anda mendapatkan kursi VIP untuk ketiga pertandingan grup Mesir, terlepas dari kota mana pun pertandingan tersebut dimainkan. Ini adalah cara terbaik untuk mengikuti Salah tanpa repot melakukan pemesanan satu per satu.

Apa yang bisa diharapkan dari penampilan Mohamed Salah bersama Mesir

Salah telah menjadi jantung sepak bola Mesir selama lebih dari satu dekade. Kecepatan, penyelesaian akhir yang akurat, dan visinya telah menjadikannya mimpi buruk bagi para bek di Liga Premier, dan ia membawa intensitas yang sama ke tim nasional.

Para penggemar dapat mengharapkan Salah untuk mengisi peran yang sudah tidak asing lagi di sayap kanan, memotong ke dalam untuk melepaskan tendangan kaki kirinya yang mematikan. Pada tahap kariernya saat ini, Salah juga telah berkembang menjadi pengatur serangan yang cermat, sering kali turun lebih ke belakang untuk memberikan umpan terobosan yang tajam bagi para penyerang muda Mesir yang sedang naik daun.

Bagi banyak penggemar di AS, Kanada, dan Meksiko, ini akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup untuk menyaksikan salah satu pemain terhebat dalam sejarah olahraga ini. Pertandingan Mesir diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling semarak dan riuh di seluruh turnamen, dipenuhi dengan bendera, nyanyian, dan karisma tak terbantahkan dari Raja Mesir.