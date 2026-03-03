Kenaikan Wrexham yang memecahkan rekor dalam piramida sepak bola Inggris sungguh luar biasa. Dengan promosi ke Championship, mereka menjadi tim pertama dalam sejarah lima divisi teratas sepak bola Inggris yang berhasil meraih tiga promosi berturut-turut.

Menakjubkan, tim sepak bola profesional tertua ketiga di dunia kini menargetkan untuk mencapai "tanah impian", yaitu Premier League.

Namun, bagaimana cara mendapatkan tiket untuk menyaksikan Wrexham bertanding musim depan, saat mereka berusaha melanjutkan langkah impresif mereka menuju kejayaan? Biarkan GOAL menunjukkan opsi apa saja yang Anda miliki untuk menyaksikan Wrexham bermain secara langsung dalam pertandingan mereka musim 2025/26.

Pertandingan Wrexham yang akan datang untuk musim 2025/26

Tanggal Pertandingan (GMT) Lokasi Tiket Sabtu, 7 Maret Piala FA: Wrexham vs Chelsea (17.45 WIB) STōK Cae Ras (Wrexham) Tiket Selasa, 10 Maret Wrexham vs Hull City (19.45) STōK Cae Ras (Wrexham) Tiket Jumat, 13 Maret Wrexham vs Swansea City (20.00) STōK Cae Ras (Wrexham) Tiket Selasa, 17 Maret Watford vs Wrexham (19.45) Vicarage Road (Watford) Tiket Sabtu, 21 Maret Sheffield United vs Wrexham (15.00) Bramall Lane (Sheffield) Tiket Jumat, 3 April West Brom vs Wrexham (15.00) The Hawthorns (West Bromwich) Tiket Senin, 6 April Wrexham vs Southampton (15.00) STōK Cae Ras (Wrexham) Tiket Sabtu, 11 April Birmingham City vs Wrexham (15.00) St Andrew's (Birmingham) Tiket Sabtu, 18 April Wrexham vs Stoke City (15.00) STōK Cae Ras (Wrexham) Tiket Selasa, 21 April Oxford United vs Wrexham (19.45) Kassam Stadium (Oxford) Tiket Sabtu, 25 April Coventry City vs Wrexham (15.00) CBS Arena (Coventry) Tiket Sabtu, 2 Mei Wrexham vs Middlesbrough (12.30 siang) STōK Cae Ras (Wrexham) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Wrexham?

Klub-klub EFL biasanya membagikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama untuk pemegang tiket musiman Anggota klub, yang sering diurutkan berdasarkan poin loyalitas dari pembelian sebelumnya Kemudian kepada publik selama periode 'Penjualan Umum'.

Cara termudah untuk membeli tiket pertandingan adalah dengan mengunjungi situs web eTicketing resmi Wrexham.

Karena penjualan tiket untuk pertandingan Wrexham tinggi akibat popularitasnya di seluruh dunia, Anda mungkin kesulitan mendapatkan tiket dari penjualan umum kecuali Anda adalah pemegang tiket musiman atau anggota klub.

Jika Anda ingin mendapatkan tiket terakhir, Anda dapat mencari penjual tiket sekunder seperti StubHub, dengan harga tiket mulai dari £30.

Berapa harga tiket Wrexham?

Harga tiket biasanya ditentukan sebelum dimulainya musim untuk semua pertandingan di semua kompetisi.

Orang tua, anak-anak, dan remaja akan membayar lebih murah dari harga penuh; namun, hal ini perlu diingat saat melakukan pembelian.

Dengan struktur harga berjenjang di SToK Racecourse untuk pertandingan Wrexham, penting untuk mengetahui variasi yang tersedia saat membeli tiket.

Harga tiket dapat dibagi berdasarkan jenis pertandingan, seperti Championship dan FA Cup, sementara pertandingan lain mungkin mengalami kenaikan atau penurunan kecil dari harga dasar, tergantung pada lawan.

Selain itu, kursi akan dibagi berdasarkan lokasi tribunnya. Misalnya, tempat di SToK Cold Brew Coffee Stand akan jauh lebih murah, sementara duduk di tengah Wrexham Lager Stand akan lebih mahal.

Tiket untuk pertandingan kandang biasanya dirilis empat minggu sebelum setiap pertandingan, dengan semua tanggal penjualan diumumkan melalui situs resmi klub sebelumnya. Anggota resmi Wrexham AFC biasanya diberikan jendela prioritas untuk semua tiket.

Bagaimana cara mendapatkan tiket musim Wrexham?

Tiket musim adalah satu-satunya cara untuk memastikan Anda dapat hadir di SToK Racecourse untuk setiap pertandingan kandang Wrexham di Championship selama musim 2025/26.

Harga tiket musim untuk dewasa mulai dari £400 dan naik menjadi £475 untuk musim ini, mencerminkan nilai yang sangat baik untuk uang Anda selama musim liga di mana mereka akan memiliki 23 pertandingan kandang.

Harga bervariasi tergantung pada tribun dan kategori usia, dengan opsi tambahan untuk usia di atas 65 tahun, di bawah 21 tahun, di bawah 18 tahun, dan di bawah 14 tahun.

Sebagai bagian dari paket keanggotaan yang diperbarui Wrexham, semua pemegang tiket musiman akan mendapatkan keanggotaan Digital Dragon bersama tiket musiman mereka, yang mencakup semua manfaat terkait, termasuk akses ke penawaran promosi & diskon, serta program pertandingan digital yang dikirimkan melalui email untuk setiap pertandingan kandang.

Mereka juga memiliki opsi untuk mengupgrade ke Red Dragon atau Gold Dragon untuk manfaat tambahan dan kartu fisik.

Apa yang dapat diharapkan dari Wrexham?

The Red Dragons kini berencana untuk mengikuti jejak Cardiff City dan Swansea City, yang keduanya pernah berkompetisi di Premier League selama beberapa periode dalam dua dekade terakhir.

Tim Phil Parkinson adalah tim Wrexham pertama yang berkompetisi di divisi kedua sepak bola Inggris dalam lebih dari 40 tahun.

Dengan pemilik selebriti berupa duo Hollywood Ryan Reynolds dan Rob McElhenney, kisah Wrexham telah menarik minat yang meningkat dalam segala hal, mulai dari liputan media hingga dokumenter.

Diperkirakan lebih dari 5.000 rumah tangga di AS berlangganan untuk menonton Red Dragons.

Sejarah SToK Racecourse

Racecourse Ground, yang kini dikenal sebagai SToK Racecourse (atau SToK Cae Ras dalam bahasa Wales) karena kesepakatan sponsor dengan SToK Cold Brew Coffee, adalah venue sepak bola di Wrexham, Wales. Ini adalah stadion kelima terbesar di negara tersebut dengan kapasitas lebih dari 10.000 penonton dan telah menjadi markas Wrexham AFC sejak 1864. Racecourse Ground adalah stadion sepak bola internasional tertua di dunia yang masih menggelar pertandingan internasional, menjadi tuan rumah pertandingan internasional pertama Wales pada 1877. Stadion ini juga pernah digunakan oleh klub rugby league North Wales Crusaders, klub rugby union Scarlets, dan tim cadangan Liverpool. Pada masa awal, stadion ini juga digunakan untuk kriket dan balap kuda.

Tribun di Racecourse Ground dikenal sebagai: The Wrexham Lager Stand, the SToK Cold Brew Coffee Stand, the Macron Stand, dan The Kop,

Wrexham Lager Stand

Berada di lokasi bekas Yale College, dan merupakan tribun terbesar saat ini di lapangan, dengan kapasitas 4.200 penonton. Dibangun pada tahun 1972 sebagai persiapan untuk partisipasi pertama klub di Eropa, tribun ini juga menyediakan ruang ganti baru, kantor klub, dan ruang hiburan. Tribun ini disponsori oleh Wrexham Lager, sebuah pabrik bir independen milik lokal.

SToK Cold Brew Coffee Stand

Memiliki kapasitas 2.800 dan memberikan pemandangan lapangan yang luar biasa bagi para pendukung. Pendukung tuan rumah telah ditempatkan di tribun tersebut sejak musim 2007/08. Pada saat yang sama, pendukung tim tamu dipindahkan ke tribun Yale (Wrexham Lager Stand), kecuali untuk pertandingan di mana kehadiran tim tamu yang besar diantisipasi.

Tribun Macron

Tribun terbaru di Racecourse Ground dengan kapasitas 3.500 penonton. Dibangun di atas tribun Mold Road lama pada tahun 1999. Tribun ini dilengkapi dengan studio TV dan delapan kotak pribadi yang sepenuhnya dilengkapi, serta memiliki restoran bernama 'The Changing Rooms'.

The Kop

Terletak di belakang salah satu gawang, secara resmi dikenal sebagai Crispin Lane End atau 'Town End'. Dengan kapasitas 5.000, Spion Kop merupakan tribun berdiri terbesar di Liga Sepak Bola Inggris, tetapi sejak 2008, tribun ini tidak digunakan lagi karena alasan keamanan. Pada Maret tahun ini, Dewan Kabupaten Wrexham menyetujui proposal pembangunan tribun Kop baru dengan kapasitas 5.500 tempat duduk. Klub berencana untuk menyelesaikannya tepat waktu untuk musim 2026/27. Penting untuk menyelesaikan proyek ini pada 2026, karena stadion direncanakan menjadi tuan rumah pertandingan Kejuaraan Eropa UEFA U-19 musim panas mendatang.

Di mana tempat menginap dekat SToK Racecourse?