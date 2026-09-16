Cara mendapatkan tiket Wrexham 2026/27: Jadwal pertandingan, harga tiket, dan informasi tiket musiman

Kenaikan Wrexham yang memecahkan rekor di piramida sepakbola sungguh fenomenal. Dengan promosi ke Championship pada akhir musim 2024/25, mereka menjadi tim pertama sepanjang sejarah di lima divisi teratas sepakbola Inggris yang mencatatkan tiga promosi beruntun.

Setelah meraih finis impresif di peringkat ketujuh dalam musim debut mereka di Championship musim lalu, tim sepakbola profesional tertua ketiga di dunia itu kini membidik satu tujuan besar: Premier League.

GOAL akan memberi tahu Anda secara lengkap cara mendapatkan tiket Wrexham 2026/27, termasuk harga tiket, cara membeli, dan lainnya.

Jadwal pertandingan Wrexham mendatang untuk musim 2026/27

Tanggal Pertandingan (GMT) Tempat Tiket Sab, 19 Sep Wrexham vs Southampton (15.00) Racecourse Ground (Wrexham) Tiket Sab, 10 Okt Derby County vs Wrexham (15.00) Pride Park (Derby) Tiket Sel, 13 Okt Wrexham vs West Brom (19.45) Racecourse Ground (Wrexham) Tiket Sab, 17 Okt Wrexham vs Preston North End (15.00) Racecourse Ground (Wrexham) Tiket Sab, 24 Okt Blackburn Rovers vs Wrexham (15.00) Ewood Park (Blackburn) Akan diumumkan Sab, 30 Okt Sheffield United vs Wrexham (20.00) Bramall Lane (Sheffield) Tiket Rab, 4 Nov Wrexham vs Middlesbrough Racecourse Ground (Wrexham) Tiket Sab, 7 Nov Wrexham vs Wolverhampton Wanderers Racecourse Ground (Wrexham) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Wrexham?

Cara resmi dan paling dapat diandalkan untuk membeli tiket pertandingan adalah langsung melalui portal eTicketing Wrexham di eticketing.co.uk/wrexhamafc.

Karena permintaan di Racecourse Ground termasuk yang tertinggi di Championship, tiket didistribusikan melalui proses alokasi bertingkat yang ketat.

Keanggotaan Dragon resmi & ballot tiket

Tiket penjualan umum sangat jarang tersedia untuk publik terbuka. Untuk mendapatkan tiket laga kandang, suporter harus memiliki keanggotaan Dragon resmi, baik Digital Dragon, Red Dragon, maupun Gold Dragon.

Wrexham menjalankan sistem ballot tiket resmi untuk para anggota sebelum beberapa paket pertandingan kandang, dengan sekitar 1.200 tiket per laga tersedia secara eksklusif melalui ballot ini.

Tahapan alokasi tiket: pemegang tiket musiman, pembaruan dan prioritas alokasi laga tandang Anggota Dragon resmi, ballot tiket dan prioritas loyalitas Penjualan umum, ditawarkan ke publik hanya jika tiket ballot masih tersisa

Paket hospitality hari pertandingan

Paket hospitality eksekutif dan lounge tidak memerlukan keanggotaan Dragon dan menjamin akses masuk pada hari pertandingan, meski terjual habis dengan cepat setelah tanggal rilis.

Pasar sekunder

Bagi suporter yang tidak bisa mendapatkan tiket lewat ballot anggota, platform sekunder seperti StubHub menawarkan opsi penjualan kembali antar-fans. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket Wrexham?

Wrexham AFC menerapkan kebijakan harga tetap untuk semua pertandingan kandang liga EFL Championship.

Berbeda dengan banyak klub Championship yang menaikkan harga untuk lawan-lawan besar atau derby lokal, harga tiket tetap sama tanpa memandang lawan dan termasuk yang paling terjangkau di divisi tersebut.

Selain itu, klub tidak membebankan biaya pemesanan untuk pembelian resmi, dan semua tiket dikirim secara digital.

Harga tiket pertandingan standar terutama bervariasi berdasarkan lokasi tribune dan kategori usia:

Tiket dewasa: Biasanya berada di kisaran £28-£32 pada alokasi umum anggota.

Biasanya berada di kisaran £28-£32 pada alokasi umum anggota. Konsesi: Tarif diskon tersedia untuk usia di atas 65 tahun, di bawah 21 tahun, di bawah 18 tahun, dan di bawah 14 tahun, dengan tiket junior mulai dari hanya £10.

Tarif diskon tersedia untuk usia di atas 65 tahun, di bawah 21 tahun, di bawah 18 tahun, dan di bawah 14 tahun, dengan tiket junior mulai dari hanya £10. Tingkatan tribune: Kursi yang berada di University End mewakili harga dasar standar, sedangkan pandangan tengah di dalam Wrexham Lager Stand dan Macron Stand berada pada tingkatan harga standar tertinggi.

Bagaimana cara mendapatkan tiket musiman Wrexham?

Tiket musiman adalah satu-satunya cara yang dijamin untuk mengamankan kursi di Racecourse Ground untuk setiap pertandingan kandang selama kampanye Championship 2026/27.

Tiket musiman untuk musim 2026/27 sudah habis terjual selama periode perpanjangan karena permintaan yang luar biasa tinggi. Harga tiket musiman dewasa dimulai dari £420+, menawarkan nilai yang sangat baik untuk jadwal 23 pertandingan kandang liga.

Semua pemegang tiket musiman secara otomatis menerima keanggotaan Digital Dragon, yang memberikan akses ke diskon promosi dan program pertandingan digital. Suporter juga bisa meningkatkan status ke Red Dragon atau Gold Dragon untuk mendapatkan kartu fisik, merchandise eksklusif, dan prioritas akses tiket piala.

Sejarah Racecourse Ground

Racecourse Ground adalah venue sepakbola di Wrexham, Wales. Stadion ini merupakan stadion terbesar kelima di negara itu dengan kapasitas lebih dari 10.000 penonton dan telah menjadi kandang Wrexham AFC sejak 1864.

Racecourse Ground adalah stadion sepakbola internasional tertua di dunia yang masih menggelar pertandingan internasional, setelah menjadi venue laga internasional kandang pertama Wales pada 1877. Stadion ini juga pernah digunakan oleh klub rugby league North Wales Crusaders, klub rugby union Scarlets, dan Liverpool Reserves. Pada masa-masa awal, stadion ini juga digunakan untuk kriket dan pacuan kuda.

Tribune di Racecourse Ground dikenal dengan nama: Wrexham Lager Stand, University End, Macron Stand, dan The Kop.

Wrexham Lager Stand

Terletak di belakang lokasi bekas Yale College, dan merupakan tribune terbesar yang saat ini ada di stadion, dengan kapasitas 4.200 penonton. Tribune ini dibangun pada 1972 sebagai persiapan untuk petualangan pertama klub di Eropa, dan juga menghadirkan ruang ganti baru, kantor klub, serta suite hiburan untuk klub. Tribune ini disponsori oleh Wrexham Lager, pabrik bir independen milik lokal.

University End

Memiliki kapasitas 3.000 penonton dan memberikan pandangan lapangan yang sangat baik bagi suporter. Fans tuan rumah telah ditempatkan di tribune ini sejak musim 2007/08. Pada saat yang sama, fans tandang dipindahkan ke Yale Stand (Wrexham Lager Stand), kecuali untuk pertandingan ketika kehadiran suporter tandang dalam jumlah besar diperkirakan terjadi.

Macron Stand

Tribune terbaru di Racecourse Ground ini memiliki kapasitas 3.500 penonton. Tribune ini dibangun di atas tribune lama Mold Road pada 1999. Tribune ini memiliki studio TV dan delapan boks privat berfasilitas lengkap, serta restoran bernama 'The Changing Rooms'.

The Kop

Terletak di belakang salah satu gawang, tribune ini secara resmi dikenal sebagai Crispin Lane End atau 'Town End'. Dengan kapasitas 5.000 penonton, Spion Kop merupakan teras berdiri terbesar di English Football League, tetapi sejak 2008 tidak lagi digunakan karena alasan keselamatan. Pada Maret tahun ini, Wrexham County Borough menyetujui proposal pembangunan tribune Kop baru berkapasitas 5.500 kursi. Klub menargetkan tribune itu siap tepat waktu untuk musim 2027/28.