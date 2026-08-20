Cara mendapatkan tiket World Series MLB 2026: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

Panggung terbesar baseball kembali hadir pada Oktober ini, dengan World Series 2026 dijadwalkan dimulai pada Jumat, 23 Oktober. Pemenang American League Championship Series dan National League Championship Series akan bertemu dalam duel best-of-seven untuk memperebutkan Commissioner's Trophy, dengan setiap pertandingan disiarkan langsung di FOX. Pertemuan ini sendiri belum akan dipastikan sampai ALCS dan NLCS berakhir pada pertengahan Oktober, tetapi Los Angeles Dodgers memasuki postseason sebagai unggulan para bandar taruhan untuk menuntaskan three-peat yang luar biasa.

Postseason tahun ini dimulai lebih awal dari biasanya, dengan putaran Wild Card dimulai pada 29 September dan disiarkan di NBC untuk pertama kalinya sejak 2000. Three-peat bagi Dodgers akan menjadi yang pertama di MLB sejak Yankees melakukannya antara 1998 dan 2000, dan odds saat ini menempatkan mereka bersama Yankees, Brewers, Red Sox, dan Braves sebagai kandidat dengan harga terpendek. Siapa pun yang lolos ke sana, permintaan kursi akan melonjak begitu peserta dipastikan. GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui soal tanggal, harga, dan tepat di mana membeli tiket World Series sekarang juga.

Kapan World Series 2026 digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Jum, 23 Okt World Series Game 1 Kandang tim dengan rekor musim reguler 2026 yang lebih baik (TBC) Tiket Sab, 24 Okt World Series Game 2 Kandang tim dengan rekor musim reguler 2026 yang lebih baik (TBC) Tiket Sen, 26 Okt World Series Game 3 Kandang tim lawan (TBC) Tiket Sel, 27 Okt World Series Game 4 Kandang tim lawan (TBC) Tiket Rab, 28 Okt* World Series Game 5 Kandang tim lawan (TBC) Tiket Jum, 30 Okt* World Series Game 6 Kandang tim dengan rekor musim reguler 2026 yang lebih baik (TBC) Tiket Sab, 31 Okt* World Series Game 7 Kandang tim dengan rekor musim reguler 2026 yang lebih baik (TBC) Tiket

*Digelar hanya jika diperlukan. Seri ini mengikuti format 2-3-2, dengan tim yang memiliki rekor musim reguler 2026 lebih baik menjadi tuan rumah untuk Game 1, 2, 6, dan 7. Dua tim peserta baru akan dipastikan setelah ALCS dan NLCS selesai pada pekan 19-20 Oktober, jadi cek kembali mendekati tanggalnya untuk mengetahui duel dan waktu lemparan pertama secara pasti.

Tempat membeli tiket World Series 2026

Mendapatkan tiket World Series melalui jalur resmi sangat sulit. Paket tiket postseason sebagian besar sudah dijual kepada pemegang tiket musiman masing-masing tim jauh sebelum Oktober, dan begitu sebuah klub tersingkir, sisa inventaris apa pun akan habis dalam hitungan jam. Itu membuat pasar resale menjadi jalur paling realistis bagi kebanyakan fan, dan StubHub adalah tempat untuk memulai.

Daftar tiket World Series 2026 di StubHub sudah tayang dan akan cepat bertambah setelah dua finalis dipastikan usai League Championship Series

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Tiket seluler ditransfer langsung ke ponsel Anda, yang penting mengingat betapa singkatnya waktu yang dimiliki fan antara berakhirnya ALCS/NLCS dan Game 1

Atur peringatan harga sekarang daripada menunggu sampai Championship Series berakhir, karena kursi bagus cepat hilang begitu duel ditetapkan

Berapa harga tiket World Series 2026

Harga tiket World Series sangat berfluktuasi tergantung dua tim mana yang berhasil lolos, dan tidak ada cara untuk mengetahui angka akhirnya sampai peserta dipastikan. Riwayat terbaru memberi panduan yang berguna:

2023 (dua tim dari pasar yang lebih kecil): harga tiket rata-rata sekitar 685 dolar

2024 (dua basis fan yang sangat besar): harga masuk termurah untuk Game 1 menembus 1.300 dolar, rata-rata seri mendekati 1.400 dolar

2025: harga masuk termurah lebih dekat ke 650-900 dolar tergantung venue

Sebagai panduan kasar untuk 2026:

Kursi standing-room termurah dan upper-deck: kira-kira 600-900 dolar untuk duel dengan permintaan lebih rendah

Duel tim-tim pasar besar: harga masuk termurah naik melewati 1.000-2.000 dolar atau lebih

Kursi premium di belakang home plate atau di sepanjang dugout: secara rutin menembus lima digit, terutama untuk potensi Game 7

StubHub secara konsisten memiliki rentang listing terluas dan harga masuk termurah terverifikasi setelah tiket tayang untuk duel yang sudah dipastikan, dan Anda bisa memfilter berdasarkan anggaran untuk menemukan kursi termurah yang tersedia dalam hitungan detik. Menjelang seri, StubHub juga mencantumkan paket hospitality dan VIP, biasanya menggabungkan tempat duduk premium dengan makanan, minuman, dan tiket parkir bagi fan yang menginginkan pengalaman Fall Classic sepenuhnya tanpa harus mencari tambahan terpisah.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang World Series

World Series adalah seri kejuaraan Major League Baseball, yang dimainkan antara pemenang panji American League dan National League. Pertama kali digelar pada 1903, ajang ini merupakan kejuaraan tertua yang terus berlangsung dalam olahraga profesional utama Amerika Utara, dengan pemenangnya menerima Commissioner's Trophy. New York Yankees telah memenangkannya lebih banyak daripada waralaba mana pun, dengan 27 gelar.

Edisi 2026 mengikuti format standar best-of-seven, 2-3-2: tim dengan rekor musim reguler yang lebih baik menjadi tuan rumah untuk Game 1, 2 dan, jika diperlukan, 6 dan 7, sementara tim lainnya menjadi tuan rumah untuk Game 3, 4 dan potensi Game 5. Jadwal postseason tahun ini dipadatkan ke dalam Oktober, dengan putaran Wild Card dimulai pada 29 September, Division Series mulai 3 Oktober, dan Championship Series mulai 11 Oktober, sebelum World Series dibuka pada 23 Oktober. Setiap pertandingan disiarkan di FOX di Amerika Serikat, bersama FOX Deportes dan FOX One untuk tayangan berbahasa Spanyol dan liputan streaming.

Alur cerita utama menuju Oktober adalah upaya Dodgers memburu gelar ketiga beruntun, sebuah pencapaian yang belum bisa dilakukan tim mana pun sejak Yankees mencatatkan three-peat dari 1998 hingga 2000. Apakah Los Angeles akan kembali ke sana, atau wajah baru seperti Brewers, Red Sox, atau Braves yang menembusnya, GOAL akan terus memperbarui halaman ini dengan duel yang sudah dipastikan, venue, dan informasi tiket begitu Championship Series berakhir.