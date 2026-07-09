Cara mendapatkan tiket Wimbledon 2026: Harga tiket, paket penawaran, tiket bekas, dan lainnya

Musim turnamen lapangan rumput sedang berlangsung dengan meriah, dengan dua pekan pertandingan tenis kelas atas dari Kejuaraan Wimbledon di All England Club, London, yang patut dinikmati.

Pertandingan dimulai pada Senin, 29 Juni, dan jika Anda belum mendapatkan tiket, tidak perlu khawatir dulu. Tersedia berbagai pilihan tiket yang sesuai dengan selera semua orang.

Baik Anda ingin merasakan semua yang ditawarkan Wimbledon dan menyaksikan pertandingan di lapangan luar, atau lebih memilih untuk berburu foto para bintang dan memesan kursi di lapangan utama, pilihan ada di tangan Anda.

Bagaimana cara penggemar membeli tiket Wimbledon, berapa harga yang harus dibayar, dan seperti apa jadwal turnamennya? GOAL akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dan informasi lainnya.

Kapan Kejuaraan Wimbledon 2026 berlangsung?

Kejuaraan Wimbledon 2026 akan berlangsung mulai Senin, 29 Juni, hingga Minggu, 12 Juli. Jadwal dua pekan Wimbledon adalah sebagai berikut:

Babak 1 hingga 4 Tunggal Putra dan Putri: 29 Juni - 6 Juli

Perempat Final Putra dan Putri: 7–8 Juli

Semifinal Tunggal Putri: 9 Juli

Semifinal Tunggal Putra: 10 Juli

Final Tunggal Putri: 11 Juli

Final Tunggal Putra: 12 Juli

Cara mendapatkan tiket Wimbledon 2026

Ada beberapa pilihan bagi mereka yang ingin membeli tiket Wimbledon 2026. Pilihan tersebut meliputi Tiket Undian, Tiket Jual Kembali, The Queue, Paket Perhotelan, dan Obligasi.

Tiket Undian

Cara utama dan pilihan paling populer untuk Wimbledon adalah mengajukan permohonan tiket melalui Undian Umum. Seperti banyak acara olahraga besar lainnya yang permintaannya jauh melebihi alokasi, secara teoritis hal ini memungkinkan distribusi yang adil bagi para penggemar yang ingin mengamankan tempat mereka di Kejuaraan tersebut.

Kelebihan permintaan tersebut berarti bahwa tidak ada jaminan setiap pemohon akan mendapatkan tiket, dan bahkan jika Anda berhasil, pembelian dibatasi satu pasang per rumah tangga.

Undian untuk Kejuaraan 2026 dibuka antara 2-21 September 2025 dan oleh karena itu kini telah ditutup.

Tiket Jual Kembali

Tiket yang dijual kembali berasal dari pemegang tiket yang tidak dapat lagi hadir atau tidak lagi ingin menghadiri pertandingan di Wimbledon. Ada dua opsi terpisah di sini, yaitu sistem resmi yang dioperasikan oleh Wimbledon sendiri dan pasar sekunder melalui platform seperti StubHub.

Melalui opsi resmi, tiket Show Court yang telah dikembalikan ke kios penjualan kembali sepanjang hari akan diposting berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat pada pukul 15.00 BST setiap hari. Harga tiket adalah £15 untuk Centre Court dan £10 untuk Court No. 1 serta Court No. 2, dan jumlahnya sangat terbatas.

Selain itu, tiket ini hanya tersedia bagi mereka yang sudah berada di dalam area venue, artinya tiket ini pada dasarnya hanya diperuntukkan bagi pemegang Grounds Pass pada hari masing-masing.

Jika Anda ingin lebih terorganisir dalam mendapatkan tiket Wimbledon sebelum tiba di lokasi, StubHub bisa menjadi pilihan terbaik untuk menyaksikan penampilan para legenda olahraga ini.

Harganya mungkin lebih tinggi dari harga nominal, tetapi bagi penggemar tenis, ini adalah pengalaman sekali seumur hidup yang akan selalu terkenang. Selalu periksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

The Queue

The Queue sesederhana namanya dan sangat erat kaitannya dengan Wimbledon. Mereka yang tidak memiliki tiket dapat mengantre sebelum gerbang dibuka dan sepanjang hari untuk mendapatkan Grounds Pass atau salah satu dari sejumlah tiket Show Court yang terbatas pada setiap hari turnamen, kecuali empat hari terakhir. Setelah penuh, venue menerapkan kebijakan “satu masuk, satu keluar”.

Anda dapat bergabung dengan The Queue di Wimbledon Park, di mana Anda akan diberikan Queue Card, yang menandakan posisi Anda dalam antrian.

Paket Hospitality

Bagi mereka yang ingin menikmati Kejuaraan ini dengan kenyamanan mewah, paket perhotelan yang diselenggarakan oleh mitra dan penyedia resmi Wimbledon, Keith Prowse, bisa menjadi pilihan yang tepat. Paket-paket ini mencakup tempat duduk di Centre Court dan Court No. 1, bersama dengan berbagai fasilitas mewah tambahan. Permintaan sering kali melebihi kuota yang tersedia di sini juga.

Tersedia berbagai tingkatan layanan hospitality Wimbledon tergantung pada paket yang Anda pilih:

The Lawn : Sebuah meja yang disediakan khusus untuk Anda dan tamu Anda, lengkap dengan afternoon tea, konter hidangan laut, serta menu à la carte dari Chef Michel Roux yang meraih bintang Michelin dan putrinya, Chef Emily Roux. Nikmati minuman dari bar gratis dengan koktail khusus di taman bertema Inggris. Lokasinya hanya berjarak beberapa langkah dari lapangan, dengan lokasi utama di Centre Court atau Court No. 1.

Sebuah meja yang disediakan khusus untuk Anda dan tamu Anda, lengkap dengan afternoon tea, konter hidangan laut, serta menu à la carte dari Chef Michel Roux yang meraih bintang Michelin dan putrinya, Chef Emily Roux. Nikmati minuman dari bar gratis dengan koktail khusus di taman bertema Inggris. Lokasinya hanya berjarak beberapa langkah dari lapangan, dengan lokasi utama di Centre Court atau Court No. 1. Rosewater Pavilion : Salah satu paket layanan tamu paling premium, Anda akan mendapatkan hidangan a la carte empat hidangan, lengkap dengan camilan ringan, stroberi dan krim, serta teh sore tradisional. Selanjutnya, nikmati area lounge eksklusif dengan pilihan anggur premium, minuman gratis dari bar, dan tiket resmi Centre Court terbaik.

Salah satu paket layanan tamu paling premium, Anda akan mendapatkan hidangan a la carte empat hidangan, lengkap dengan camilan ringan, stroberi dan krim, serta teh sore tradisional. Selanjutnya, nikmati area lounge eksklusif dengan pilihan anggur premium, minuman gratis dari bar, dan tiket resmi Centre Court terbaik. The Treehouse : Layanan premium yang santai dengan tempat duduk tanpa reservasi, interior yang semarak, DJ, dan balkon yang menghadap ke taman. Anda dapat memilih hidangan kecil gourmet dan tampilan makanan interaktif. Nikmati semua ini sebelum menempati kursi Anda di Centre Court atau No.1 Court.

Layanan premium yang santai dengan tempat duduk tanpa reservasi, interior yang semarak, DJ, dan balkon yang menghadap ke taman. Anda dapat memilih hidangan kecil gourmet dan tampilan makanan interaktif. Nikmati semua ini sebelum menempati kursi Anda di Centre Court atau No.1 Court. Skyview Suites: Pengalaman paling mewah, di dalam Centre Court. Setiap suite dapat menampung 10 atau 20 tamu, dengan balkon pribadi di atas kerumunan penonton. Nikmati layanan concierge, sopir, dan pramugari pribadi dengan resepsi sampanye serta beragam hidangan dan minuman tradisional gratis.

Obligasi

Jika Anda tidak hanya menginginkan tiket untuk tahun ini, tetapi juga untuk setiap hari pertandingan Kejuaraan Wimbledon selama lima tahun ke depan, maka debenture adalah pilihan yang cukup mahal yang dapat Anda ambil.

Obligasi berlaku selama beberapa tahun, dengan siklus saat ini adalah 2026-2030 untuk Centre Court dan 2022-2026 untuk Court No. 1. Pendaftaran untuk obligasi Court No. 1 tahun 2027-2031 juga sudah dibuka.

Setiap debenture yang dibeli memberikan:

Tempat duduk yang dijamin di lapangan

Akses ke beberapa area eksklusif

Tiket yang dapat dipindahtangankan

Pilihan bersantap eksklusif

Jumlah obligasi yang tersedia terbatas, dan harganya berfluktuasi selama lelang mingguan yang diselenggarakan oleh Dowgate Capital Limited.

Harga tiket Wimbledon 2026

Tiket Undian

Tiket ini tersedia mulai dari £55 untuk Lapangan No. 2 & No. 3, hingga £350 untuk final putra dan putri di Lapangan Pusat. Namun, karena tiket dialokasikan secara acak berpasangan melalui undian, Anda tidak dapat memilih pertandingan atau bagian tempat duduk.

Antrean

Harga tiket Grounds Pass mulai dari £33 untuk babak-babak awal turnamen, meskipun harganya akan turun seiring berjalannya Kejuaraan. Hal ini sebagian disebabkan oleh terbatasnya akses yang ditawarkan seiring dengan mendekatnya berbagai turnamen ke tahap akhir.

Tiket Jual Kembali

Harga tiket penjualan kembali resmi adalah £15 untuk Centre Court dan £10 untuk Lapangan No. 1 dan Lapangan No. 2.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tiket ini hanya tersedia bagi mereka yang sudah berada di dalam area venue, artinya tiket ini pada dasarnya hanya diperuntukkan bagi pemegang Grounds Pass pada hari masing-masing dan jumlahnya sangat terbatas.

Ingatlah untuk terus memantau situs resmi Wimbledon menjelang acara untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Paket Hospitality

Tiket hospitality melalui mitra resmi Wimbledon dan pengecer hospitality mewah, Keith Prowse, mulai dari £1.265 ke atas ('The Lawn') hingga £2.495 ('Rosewater Pavilion'). Paket 'The Treehouse' dan 'Skyview Suites' saat ini sudah habis terjual.

Obligasi

Lapangan Pusat 2026-2030: Mulai dari £116.000 per kursi, atau £232.000 untuk sepasang

Mulai dari £116.000 per kursi, atau £232.000 untuk sepasang Lapangan No. 1 2022–2026: Mulai dari £21.000

Mulai dari £21.000 2027–2031 Lapangan No. 1: Mulai dari £73.000

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Wimbledon 2026

Telah terjadi serangkaian juara berturut-turut di nomor tunggal putra Wimbledon. Setelah Novak Djokovic merebut gelar antara tahun 2018-2022 dan Carlos Alcaraz meraih gelar pada tahun 2023 & 2024, juara 2025, Jannik Sinner, kini berupaya mempertahankan gelarnya di London.

Sinner harus membuktikan banyak hal setelah kekalahan mengejutkannya di Prancis Terbuka di tangan Juan Manuel Cerundolo. Kekalahan di babak kedua itu merupakan tersingkirnya petenis Italia tersebut paling awal di turnamen Grand Slam sejak ia kalah di babak yang sama di Roland Garros pada 2023.

Upaya Jannik Sinner untuk meraih kejayaan di Wimbledon mendapat dorongan karena saingan utamanya di ajang Grand Slam selama dua tahun terakhir, Carlos Alcaraz, tidak akan ikut serta dalam ajang tenis megah di All England Club tersebut.

Sayangnya bagi para penggemar tenis, Alcaraz, yang belum bermain sejak pertengahan April karena cedera pergelangan tangan, telah memutuskan untuk tidak ikut serta di Wimbledon, dan kemungkinan besar tidak akan kembali beraksi di ATP Tour hingga setidaknya bulan Agustus.

Kategori tunggal putri tampaknya lebih terbuka. Iga Swiatek meraih gelar Wimbledon pada 2025, menjadi pemenang kedelapan yang berbeda yang merebut gelar dalam delapan tahun terakhir. Bintang asal Polandia ini kini bertekad menjadi pemain pertama yang meraih gelar tunggal putri secara berturut-turut di ajang lapangan rumput ini sejak Serena Williams pada 2016.

Meskipun Swiatek akan menjadi salah satu favorit pada tahun 2026, Aryna Sabalenka diperkirakan akan memulai dua pekan Wimbledon sebagai favorit juara. Sabalenka berharap dapat mematahkan kutukan semifinalnya tahun ini, karena ia selalu tersingkir di babak tersebut dalam tiga penampilannya sebelumnya di Wimbledon.

Tempat menginap di dekat Wimbledon 2026

Jika ini adalah pertama kalinya Anda pergi ke Wimbledon, Anda bisa mencari tempat menginap di London Barat Daya, dekat All England Club itu sendiri, atau Anda mungkin ingin menginap di lokasi yang lebih sentral agar dapat menikmati kunjungan Anda ke ibu kota secara maksimal.

Sangat mudah untuk berjalan-jalan di London Barat Daya, dan daerah ini terhubung dengan sangat baik ke seluruh penjuru kota, dengan banyak stasiun kereta api dan stasiun kereta bawah tanah di sekitarnya.

Gunakan peta interaktif di bawah ini untuk melihat-lihat akomodasi yang tersedia di sekitar lokasi turnamen saat acara berlangsung – Anda juga bisa mengarahkan kursor ke pilihan akomodasi untuk melihat mana yang sesuai dengan anggaran Anda, tergantung pada tanggal yang Anda inginkan.

