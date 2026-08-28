Cara mendapatkan tiket UEFA Nations League 2026/27: Belanda vs Jerman, Inggris vs Spanyol, harga tiket, jadwal, dan lainnya

UEFA Nations League 2026/27, yang merupakan edisi kelima dari kompetisi internasional ini, akan segera dimulai dan Anda bisa menyaksikan semua negara besar Eropa beraksi di seluruh benua dengan memesan tiket mulai hari ini.

Fase liga kompetisi ini dimulai pada September/Oktober ini dan dipastikan menjadi periode yang menarik, dengan tim-tim memainkan empat pertandingan dalam rentang sekitar 10 hari saja. Setelah fase liga berakhir pada November, perempat-final kemudian akan berlangsung pada Maret 2027, dengan semifinal dan final digelar pada Juni 2027.

Portugal berstatus juara bertahan UEFA Nations League yang mereka menangi pada 2025 dan mereka adalah tim tersukses di kompetisi ini setelah juga memenangi edisi perdana pada 2019. Spanyol menargetkan untuk mencapai final keempat secara beruntun, setelah menjadi runner-up pada 2021 & 2025 dan mengangkat trofi pada 2023.

Biarkan GOAL membantu memandu Anda melalui semua informasi penting tiket UEFA Nations League, termasuk cara membelinya, berapa harganya, dan masih banyak lagi.

Jadwal pertandingan UEFA Nations League mendatang

Tanggal & Waktu (lokal) Pertandingan Lokasi Tiket Kam, 24 Sep (20.45) Belanda vs Jerman Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Tiket Kam, 24 Sep (19.45) Portugal vs Wales Estádio José Alvalade (Lisbon) Tiket Kam, 24 Sep (20.45) Norwegia vs Denmark Ullevaal Stadion (Oslo) Tiket Jum, 25 Sep (20.45) Italia vs Belgia Stadio Olimpico (Rome) Tiket Sab, 26 Sep (20.45) Ceko vs Kroasia Fortuna Arena (Prague) Tiket Sab, 26 Sep (19.45) Inggris vs Spanyol Wembley Stadium (London) Tiket Min, 27 Sep (18.00) Denmark vs Wales Parken Stadium (Copenhagen) Tiket Min, 27 Sep (20.45) Norwegia vs Portugal Ullevaal Stadion (Oslo) Tiket Min, 27 Sep (20.45) Jerman vs Yunani WWK Arena (Augsburg) Tiket Sen, 28 Sep (20.45) Belgia vs Prancis King Baudouin Stadium (Brussels) Tiket Sel, 29 Sep (20.45) Ceko vs Inggris Fortuna Arena (Prague) Tiket Sel, 29 Sep (20.45) Spanyol vs Kroasia Ramón Sánchez–Pizjuán (Seville) Tiket Kam, 1 Okt (20.45) Jerman vs Serbia Allianz Arena (Munich) Tiket Kam, 1 Okt (20.45) Denmark vs Portugal Parken Stadium (Copenhagen) Tiket Kam, 1 Okt (19.45) Wales vs Norwegia Cardiff City Stadium (Cardiff) Tiket Jum, 2 Okt (20.45) Belgia vs Türkiye Stade Maurice Dufrasne (Liège) Tiket Sab, 3 Okt (20.45) Spanyol vs Ceko Carlos Tartiere (Oviedo) Tiket Min, 4 Okt (20.45) Belanda vs Serbia Philips Stadion (Eindhoven) Tiket Min, 4 Okt (20.45) Portugal vs Denmark Estádio do Dragão (Porto) Tiket Sel, 6 Okt (19.45) Inggris vs Republik Ceko Wembley Stadium (London) Tiket

Jadwal lengkap kompetisi UEFA Nations League 2026/27

Tahap Putaran Tanggal Tiket Fase liga Matchday 1 24-26 September 2026 Tiket

Matchday 2 27-29 September 2026 Tiket

Matchday 3 1-3 Oktober 2026 Tiket

Matchday 4 4-6 Oktober 2026 Tiket

Matchday 5 12-14 November 2026 Tiket

Matchday 6 15-17 November 2026 Tiket Perempat-final Leg pertama 25-27 Maret 2027 TBA

Leg kedua 28-30 Maret 2027 TBA Finals Semifinal 9-10 Juni 2027 TBA

Final 13 Juni 2027 TBA

Cara membeli tiket UEFA Nations League 2026/27

Untuk Fase Liga/Grup (September - November 2026): Tiket resmi untuk pertandingan grup individual sepenuhnya dikelola oleh asosiasi nasional yang berpartisipasi. Anda harus membeli tiket langsung dari portal federasi sepakbola resmi tim tuan rumah (misalnya England Football untuk laga kandang Inggris, FAW untuk laga kandang Wales, dan sebagainya).

Untuk Finals (Juni 2027): Tiket resmi turnamen final akan didistribusikan secara eksklusif melalui UEFA Ticketing Portal.

Tiket resmi untuk pertandingan-pertandingan awal fase grup sudah dijual atau saat ini sedang menuntaskan fase penjualannya. Sebagian besar asosiasi nasional membuka jendela penjualan mereka sekitar 4-6 minggu sebelum matchday tertentu. Sebagian besar asosiasi memberikan akses prioritas kepada klub suporter terdaftar, seperti England Supporters Travel Club atau keanggotaan 'Red Wall' milik Wales, sebelum sisa tiket yang ada dijual secara umum untuk publik.

Untuk Nations League Finals (Juni 2027), penjualan tiket publik dan undian aplikasi melalui UEFA akan dibuka pada April/Mei 2027, setelah empat tim final lolos. Untuk mempersiapkan final bulan Juni, ada baiknya membuat akun 'myUEFA', sehingga Anda bisa menerima peringatan otomatis terkait jendela penjualan tiket.

Jika ingin mencari tiket last-minute, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket UEFA Nations League 2026/27?

Tiket resmi untuk fase liga UEFA Nations League 2026/27 dijual dan diberi harga secara individual oleh asosiasi sepakbola negara tuan rumah, bukan melalui portal UEFA yang terpusat. Karena setiap negara menetapkan harganya sendiri berdasarkan stadion dan laga yang dimainkan, harga tiket dan definisi kategorinya berbeda-beda di tiap pertandingan.

Meski bagian tempat duduk yang pasti sepenuhnya bergantung pada stadion tuan rumah, sebagian besar asosiasi membagi tiket ke dalam 3 atau 4 kategori publik utama, bersama dengan opsi keluarga dan premium.

Menggunakan Inggris sebagai contoh, tiket untuk pertandingan di Wembley Stadium dapat dikategorikan secara kasar sebagai berikut:

Kategori 1 (Premium / Sisi Panjang Bawah & Tengah) : Terletak di sepanjang garis tepi utama, menawarkan pemandangan terbaik. Harga tiket reguler untuk bagian utama ini berkisar antara £65-£80, dengan kursi premium tersedia mulai dari £95-£120.

Kategori 2 (Sudut / Sisi Panjang Atas) : Berada di sudut stadion atau tingkat yang lebih tinggi. Harga tiket di kategori ini biasanya sekitar £45.

Kategori 3 (Sisi Pendek / Di Belakang Gawang) : Sering kali menjadi area bagi suporter tuan rumah yang paling vokal atau bagian tandang yang ditentukan. Harga tiket standar sisi pendek dipatok mulai sekitar £35.

Area Keluarga & Konsesi : Banyak negara tuan rumah menawarkan tarif diskon besar untuk keluarga dan anak muda. Sebagai contoh, tiket area keluarga dapat ditemukan seharga £25 untuk dewasa dan £12.50 untuk anak di bawah 16 tahun.

Pantau situs resmi tim nasional saat waktunya semakin dekat untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Siapa pemenang UEFA Nations League dalam beberapa edisi terakhir?