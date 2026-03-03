Cara mendapatkan tiket UEFA Champions League 2026: Informasi babak gugur, jadwal pertandingan mendatang, harga, dan informasi lainnya

Liga Champions memasuki fase paling krusial pada bulan Maret ini, saat babak 16 besar mempertemukan tim-tim elit Eropa setelah babak playoff yang penuh ketegangan.

Tim-tim besar seperti Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan Newcastle telah berhasil memastikan tempat mereka untuk bergabung dengan tim-tim unggulan seperti Arsenal, Manchester City, dan Liverpool dalam perburuan trofi.

Dengan leg pertama dijadwalkan pada 10-11 Maret dan leg kedua yang menentukan pada 17-18 Maret, setiap gol menjadi krusial saat jalan menuju final di Budapest semakin jelas. Para penggemar dapat menyaksikan drama ini secara langsung di beberapa stadion ikonik dunia.

Jika Anda ingin menjadi bagian dari aksi ini, GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan tentang pertandingan mendatang dan cara mendapatkan tiket di bawah ini.

Pertandingan UEFA Champions League yang akan datang

NB: Dalam jadwal di bawah ini, waktu kick-off ditampilkan dalam GMT terlebih dahulu, diikuti oleh waktu lokal tim tuan rumah.

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket Selasa, 10 Maret Galatasaray vs Liverpool (17.45 WIB) RAMS Park (Istanbul) Tiket Atalanta vs Bayern Munich (20.00) Gewiss Stadium (Bergamo) Tiket Atletico Madrid vs Tottenham (20.00) Stadion Metropolitano (Madrid) Tiket Newcastle vs Barcelona (20.00) Stadion St James' Park (Newcastle) Tiket Rabu, 11 Maret Bayer Leverkusen vs Arsenal (17.45) BayArena (Leverkusen) Tiket Bodø/Glimt vs Sporting CP (20.00) Aspmyra Stadion (Bodø) Tiket PSG vs Chelsea (20.00) Parc des Princes (Paris) Tiket Real Madrid vs Man City (20.00) Santiago Bernabéu (Madrid) Tiket Selasa, 17 Maret Sporting CP vs Bodø/Glimt (17.45 WIB) Estádio José Alvalade (Lisbon) Tiket Arsenal vs Bayer Leverkusen (20.00) Emirates Stadium (London) Tiket Chelsea vs PSG (20.00) Stamford Bridge (London) Tiket Man City vs Real Madrid (20.00) Etihad Stadium (Manchester) Tiket Rabu, 18 Maret Barcelona vs Newcastle (17.45 WIB) Estadi Olímpic Lluís Companys Tiket Bayern Munich vs Atalanta (20.00) Allianz Arena (Munich) Tiket Liverpool vs Galatasaray (20.00) Anfield (Liverpool) Tiket Tottenham vs Atletico Madrid (20.00) Stadion Tottenham Hotspur Tiket

Apa jadwal Liga Champions UEFA 2026?

Babak kualifikasi Liga Champions musim ini dimulai pada pertengahan Juni. Jadi, kompetisi ini berlangsung hampir dua belas bulan, dengan final akan digelar di Puskas Arena, Budapest, pada akhir Mei. Berikut adalah tanggal-tanggal babak yang tersisa:

20-21 Januari: Fase Liga (Matchday 7)

28 Januari: Fase Grup (Matchday 8)

17-18 Februari: Babak Play-off Fase Knockout (Leg Pertama)

24-25 Februari: Babak Play-off Fase Knockout (Leg Kedua)

10-11 Maret: Babak 16 Besar (Leg Pertama)

17-18 Maret: Babak 16 Besar (Leg Kedua)

7-8 April: Perempat final (Leg 1)

14-15 April: Perempat final (leg kedua)

28-29 April: Semifinal (Leg 1)

5-6 Mei: Perempat final (leg kedua)

30 Mei: Final

Cara membeli tiket pertandingan UEFA Champions League

Selain final UEFA Champions League, Anda tidak dapat membeli tiket pertandingan Champions League secara langsung melalui UEFA. Sebaliknya, tiket dijual secara klub per klub di antara tim-tim yang berkompetisi dalam edisi musim ini. Anda harus mengunjungi situs web klub masing-masing untuk pertandingan yang ingin Anda hadiri dan membeli tiket dari sana.

Meskipun portal resmi klub adalah cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket Liga Champions, mereka yang ingin menghadiri pertandingan mungkin ingin mempertimbangkan situs penjualan ulang seperti StubHub, yang dapat memberikan kesempatan terbaik untuk mendapatkan kursi terakhir.

Berapa harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA?

Harga tiket Liga Champions UEFA bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk klub yang terlibat, lokasi pertandingan, dan tahap kompetisi. Misalnya, pertandingan semifinal yang melibatkan Real Madrid atau Arsenal akan jauh lebih mahal daripada pertandingan fase grup di Limassol, saat menonton Pafos.

Klub-klub biasanya menetapkan harga tiket Liga Champions UEFA di awal musim untuk fase liga. Jika sebuah tim lolos ke babak gugur, harga tiket untuk pertandingan tertentu mungkin naik, tergantung pada lawan, lokasi, dan permintaan.

Pantau portal tiket resmi klub-klub terkait untuk informasi tambahan tentang ketersediaan dan harga. Tiket di situs penjualan ulang seperti StubHub saat ini tersedia mulai dari €60 ke atas.